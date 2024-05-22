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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:05

В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание

В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание

22 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Информация об обысках в УФНС по Свердловской области и задержание главы Сергея Логинова не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Там рассказали, что обыски 21 мая в УФНС не проводились. Также не было и задержания, пишет ТАСС.

Ранее же правоохранители сообщали не только о задержании Логинова, но и начальника отдела по порьбе с коррупцией Андрея Дьяконова. Также говорилось и об обысках.

Обоих высокопоставленных лиц задержали в рамках уголовного дела. Сообщалось также о задержании еще одного полицейского. Подробности не раскрывались.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками.

Кроме борца с коррупцией в Свердловской области задержали главу областного УФНС
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Криминал#Задержание#18+#Екатеринбург#УФНС
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