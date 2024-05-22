В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Там рассказали, что обыски 21 мая в УФНС не проводились. Также не было и задержания, пишет ТАСС.
Ранее же правоохранители сообщали не только о задержании Логинова, но и начальника отдела по порьбе с коррупцией Андрея Дьяконова. Также говорилось и об обысках.
Обоих высокопоставленных лиц задержали в рамках уголовного дела. Сообщалось также о задержании еще одного полицейского. Подробности не раскрывались.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками.