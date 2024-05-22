Впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Известно, что у женщина не вакцинировалась от клещевого энцефалита, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала года в Свердловской области было отмечено более восьми тысяч случаев нападения клещей на местных жителей. Это в 1,3 раза меньше в сравнении с предыдущими годами.
Напомним, с начала 2024 года в Нижнем Тагиле от клещевых укусов пострадало более сотни детей. Всего с начала нынешнего сезона паукообразные напали на 380 горожан.