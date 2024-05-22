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Впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек

Впервые за два года в Свердловской области от укуса клеща умер человек

22 мая 2024, 11:41
Фото: 1MI
66-летняя женщина в Свердловской области умерла от клещевого укуса. Этот случай после нападения клеща стал первым за последние два года.

Известно, что у женщина не вакцинировалась от клещевого энцефалита, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала года в Свердловской области было отмечено более восьми тысяч случаев нападения клещей на местных жителей. Это в 1,3 раза меньше в сравнении с предыдущими годами.

Напомним, с начала 2024 года в Нижнем Тагиле от клещевых укусов пострадало более сотни детей. Всего с начала нынешнего сезона паукообразные напали на 380 горожан.

Клещи в Свердловской области стали менее злыми и кусались реже на прошлой неделе
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