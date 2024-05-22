Врач Тяжельников призвал беременных и гипертоников осторожно употреблять черный чай

Он также отметил, что черный чай благоприятно влияет на нервную систему, улучшает обмен веществ и настроение благодаря своему тонизирующему эффекту и антисептическим свойствам. Зеленый чай, к примеру, даже может снижать давление и уровень глюкозы в крови, а также повышать иммунитет.