Врач Тяжельников призвал беременных и гипертоников осторожно употреблять черный чай

Posted 22 мая, 15:22
Published 22 мая, 15:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Андрей Тяжельников особо акцентировал внимание на беременных женщинах и людях с повышенным давлением, рекомендуя им употреблять этот напиток с осторожностью, пишет 360.ru.
«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», — подчеркнул Тяжельников.
Он также отметил, что черный чай благоприятно влияет на нервную систему, улучшает обмен веществ и настроение благодаря своему тонизирующему эффекту и антисептическим свойствам. Зеленый чай, к примеру, даже может снижать давление и уровень глюкозы в крови, а также повышать иммунитет.
Несмотря на все это, чай не является заменой для воды и в некоторых случаях может даже способствовать выведению жидкости из организма, так как обладает мочегонным эффектом.