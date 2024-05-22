tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая, 15:22

Published 22 мая, 15:22

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Врач Тяжельников призвал беременных и гипертоников осторожно употреблять черный чай

22 мая 2024, 15:22
Хотя черный чай может быть полезным для некоторых людей, его следует потреблять в умеренных количествах, чтобы не нанести вред организму. Об этом предупредил россиян Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Андрей Тяжельников особо акцентировал внимание на беременных женщинах и людях с повышенным давлением, рекомендуя им употреблять этот напиток с осторожностью, пишет 360.ru.

«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», — подчеркнул Тяжельников.

Он также отметил, что черный чай благоприятно влияет на нервную систему, улучшает обмен веществ и настроение благодаря своему тонизирующему эффекту и антисептическим свойствам. Зеленый чай, к примеру, даже может снижать давление и уровень глюкозы в крови, а также повышать иммунитет.

Несмотря на все это, чай не является заменой для воды и в некоторых случаях может даже способствовать выведению жидкости из организма, так как обладает мочегонным эффектом.

Подпишитесь
Облизывают яйца ради компенсаций: глава «Жизньмарта» в Екатеринбурге сделал заявление
Сегодня, 06:13
Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК
Сегодня, 09:20
Экс-замначальника колонии из Нижнего Тагила погиб на СВО
Сегодня, 09:05
Жители Екатеринбурга не могут получить посылки из-за сбоя СДЭК
Сегодня, 09:20
На Урал надвигается магнитная буря: на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х
Сегодня, 09:10
Хозяйка собаки в Белоярском районе выплатит 110 тысяч рублей школьнику за укус ноги
Сегодня, 09:58
"