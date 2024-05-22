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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Екатеринбуржец получил десять лет за кусты конопли в чужой квартире

За кусты конопли в чужой квартире екатеринбуржца приговорили к 10 годам колонии

22 мая 2024, 14:25
Фото: Е1

Екатеринбуржец получил десять лет за кусты конопли в чужой квартире

Житель Екатеринбурга получил срок за коноплю, которую выращивал его друг в собственной квартире.

Мужчине дали 9,6 лет колонии за 12 кустов конопли, пишет Е1.

Коноплю в квартире друга по имени Вадим полиция нашла при обыске. Александр в это врем находился в машине около подъезда. Сначала он проходил по делу свидетелем, однако потом ему было предъявлено обвинение.

Оказалось, что мужчину по совету адвоката оговорил Вадим. Он рассказал правоохранителям о том, что якобы Александр угрожал ему из-за долга и заставлял выращивать запрещенное растение. Никаких доказательств, например, переписки, при этом предъявлено не было.

Позднее Вадим изменил показания и признался, что оговорил друга, так как ему пообещали условный срок. Коноплю он выращивал для себя, чтобы ставить разные опыты. Однако с Александра обвинения не сняли даже после признания Вадима.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который угнал автомобиль скорой помощи.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Криминал#Приговор#Обвинение#Конопля#18+#Екатеринбург
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