За кусты конопли в чужой квартире екатеринбуржца приговорили к 10 годам колонии

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Мужчине дали 9,6 лет колонии за 12 кустов конопли, пишет Е1.
Коноплю в квартире друга по имени Вадим полиция нашла при обыске. Александр в это врем находился в машине около подъезда. Сначала он проходил по делу свидетелем, однако потом ему было предъявлено обвинение.
Оказалось, что мужчину по совету адвоката оговорил Вадим. Он рассказал правоохранителям о том, что якобы Александр угрожал ему из-за долга и заставлял выращивать запрещенное растение. Никаких доказательств, например, переписки, при этом предъявлено не было.
Позднее Вадим изменил показания и признался, что оговорил друга, так как ему пообещали условный срок. Коноплю он выращивал для себя, чтобы ставить разные опыты. Однако с Александра обвинения не сняли даже после признания Вадима.
Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который угнал автомобиль скорой помощи.