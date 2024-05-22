Замминистра образования Свердловской области Нина Журавлева покинула свой пост

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Увольнение Журавлевой подтвердили, но пока не прокомментировали в департаменте информполитики. Предварительно, оно связано с выходом на заслуженный отдых.
Нина Журавлева пришла в Минобразования региона в 2015 года из Первоуральска. В ведомстве она курировала целый ряд сфер, в том числе детские лагеря, коррекционные школы и допобразование.
Ранее стало известно, что главврач свердловского онкодиспансера Мейлах, против которого выступил коллектив, уйдет со своего поста по собственному желанию.