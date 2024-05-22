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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Замминистра образования Свердловской области Журавлева освобождена от должности

Замминистра образования Свердловской области Нина Журавлева покинула свой пост

22 мая 2024, 16:42
Фото: 1MI

Замминистра образования Свердловской области Журавлева освобождена от должности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил от занимаемой должности заместителя министра образования Нину Журавлеву.

Увольнение Журавлевой подтвердили, но пока не прокомментировали в департаменте информполитики. Предварительно, оно связано с выходом на заслуженный отдых.

Фото: департамент информполитики

Нина Журавлева пришла в Минобразования региона в 2015 года из Первоуральска. В ведомстве она курировала целый ряд сфер, в том числе детские лагеря, коррекционные школы и допобразование.

Ранее стало известно, что главврач свердловского онкодиспансера Мейлах, против которого выступил коллектив, уйдет со своего поста по собственному желанию.

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