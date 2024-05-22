Замуж за погибшего: что известно о законопроекте о «гражданских вдовах» бойцов СВО

Сама же суть документа состоит в том, чтобы наделить «гражданских» супругов правом установления факта брака с человеком, который погиб или пропал в зоне СВО. Также наличие отношений можно подтвердить в суде. При этом для сбора доказательной базы должны соблюдаться несколько условий. В частности, должны быть свидетельства, что мужчина и женщина совместно проживали не меньше трех лет. Если же у пары есть ребенок, то нужны доказательства совместного проживания хотя бы в течение года.