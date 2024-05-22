Замуж за погибшего: что известно о законопроекте о «гражданских вдовах» бойцов СВО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Правительство законопроект поддержало. Однако предлагается ввести правило, что женщины, претендующие на статус вдовы, не должны состоять в другом браке. Тогда они смогут оформить компенсации.
Кроме того, предлагается ввести сбор доказательств о том, что между гражданской супругой и бойцом действительно были отношения до момента его смерти или пропажи. Это уточнение, по мнению кабмина, является существенным, потому что люди могли ранее расстаться, пишут «Новые известия».
Сама же суть документа состоит в том, чтобы наделить «гражданских» супругов правом установления факта брака с человеком, который погиб или пропал в зоне СВО. Также наличие отношений можно подтвердить в суде. При этом для сбора доказательной базы должны соблюдаться несколько условий. В частности, должны быть свидетельства, что мужчина и женщина совместно проживали не меньше трех лет. Если же у пары есть ребенок, то нужны доказательства совместного проживания хотя бы в течение года.
Суд же должен подтвердить факт отношений и назначить дату их начала. После получения положительного решения, с ним можно обратиться в ЗАГС и получить свидетельство о браке.
Что касается льгот и выплат, то для членов семей бойцов СВО установлен большой перечень. Так, кроме единовременной выплаты за смерть бойца, предоставляется бесплатная юридическая помощь, денежное довольствие и другие выплаты, а также списание долгов.
Детям бойцов СВО дается право вне очереди поступить в детсады, школы или лагеря. Также в вузы они попадают по квотам, а те, кто уже учится, могут перевестись на бюджет. При проживании в арендованной квартире, семьям предоставляется компенсация. Также не назначаются пени за несвоевременные платежи за ЖКХ.
Список постоянно расширяется. Например, в марте 2024 года был принят законопроект, который предлагает защитить от увольнения вдов, не вступивших в новый брак.