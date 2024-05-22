«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Тагильчанка Елена рассказала редакции TagilCity.ru о том, что на чердаке многоквартирного дома на Сухоложском поселке находится опасный объект — разрушенная труба дымохода.
Вот такая красота находится под крышей многоквартирного дома. Все говорят о профилактике, а я говорю о реальной опасности. Так как жилец топит печь, весь дом страдает от дыма и гари. В подъезде из 8 квартир в 6 дети проживают. Ждем первой искры, вылетевшей из дымохода под крышу, и будем потом эту новость про пожар везде мусолить, — написала тагильчанка в редакцию.
По информации TagilCity.ru, местные жители написали обращение в МЧС по поводу этой ситуации.
К нам действительно поступала такая жалоба. На отработку таких жалоб дается 30 дней. Поступила она 6 мая. Инспектор займется ей в ближайшее время и проведет осмотр в установленные сроки. Не нужно паниковать, — пояснили корреспонденту редакции в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.