Женщина на самокате в Свердловской области упала и разбила голову

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Женщина во время езды на электросамокате не проконтролировала движение транспорта, из-за чего в какой-то момент упала, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Пострадавшую с травмой головы отвезли в медучреждение. Самокат свердловчанки имеет мощность 500 ватт. Это сравнимо со скоростью мопеда и для управления таким самокатом нужны права.
Так как у женщины не было прав и отсутствовал защитный шлем, на нее составили административный протокол.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге молодой человек на самокате ехал по проезжей части на красный свет и врезался в автомобиль. После этого самокатчик бросил свой транспорт и скрылся с места ДТП.