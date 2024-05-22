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Женщина на самокате в Свердловской области упала и разбила голову

Женщина на самокате в Свердловской области упала и разбила голову

22 мая 2024, 03:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области
56-летняя женщина на самокате упала и разбила голову на трассе от поселка Верхняя Синячиха до Ирбита.

Женщина во время езды на электросамокате не проконтролировала движение транспорта, из-за чего в какой-то момент упала, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Пострадавшую с травмой головы отвезли в медучреждение. Самокат свердловчанки имеет мощность 500 ватт. Это сравнимо со скоростью мопеда и для управления таким самокатом нужны права.

Так как у женщины не было прав и отсутствовал защитный шлем, на нее составили административный протокол.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге молодой человек на самокате ехал по проезжей части на красный свет и врезался в автомобиль. После этого самокатчик бросил свой транспорт и скрылся с места ДТП.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария#Инцидент#Травма головы#Административный протокол
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