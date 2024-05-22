tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Житель Екатеринбурга заплатит 3 тысячи за ребенка на коленях

Житель Екатеринбурга заплатит 3 тысячи за ребенка на коленях

22 мая 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина получил штраф за то, что перевозил ребенка в автомобиле на коленях. Сотрудники ГИБДД нашли видеозапись, и на ее основании привлекли нарушителя.

27-летний мужчина после изучения видеозаписей был приглашен в отделение ГИБДД. Он рассказал, что ребенок капризничал, а потому екатеринбуржец решил посадить его на колени. Свою вину он признал и обещал больше не нарушать правила.

В результате мужчине были выписаны штрафы за неправильную перевозку детей и отсутствие страхового полиса. В общей сложности он заплатит 3,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее родители в Екатеринбурге катали ребенка в открытом кузове автомобиля.

Молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП на трассе Ачит — село Месягутово
Узнать подробнее
Читайте также:
Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал, почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТППьяный житель Екатеринбурга убегал от погони и попал в массовое ДТППассажирка погибла в ДТП в Камышлове
#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Штраф#Ответственность#Наказание#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
Сегодня, 09:33
300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург
Сегодня, 09:07
«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
Сегодня, 04:23
Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет
Сегодня, 10:05
Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:33
В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание
Сегодня, 11:05
"