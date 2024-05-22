Житель Екатеринбурга заплатит 3 тысячи за ребенка на коленях

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
27-летний мужчина после изучения видеозаписей был приглашен в отделение ГИБДД. Он рассказал, что ребенок капризничал, а потому екатеринбуржец решил посадить его на колени. Свою вину он признал и обещал больше не нарушать правила.
В результате мужчине были выписаны штрафы за неправильную перевозку детей и отсутствие страхового полиса. В общей сложности он заплатит 3,8 тысячи рублей.
Напомним, ранее родители в Екатеринбурге катали ребенка в открытом кузове автомобиля.