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Жителя Свердловской области приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сына

Житель села в Свердловской области застрелил младшего сына и пытался убить старшего

22 мая 2024, 07:20
Фото: 1MI

Жителя Свердловской области приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сына

74-летний житель села Туринская Слобода убил младшего сына, а также попытался лишить жизни старшего сына. Происшествие случилось 6 ноября 2023 года.

В день происшествия мужчина был пьяный. В какой-то момент у него возник конфликт с детьми, во время которого он несколько раз ударил кулаком младшего сына, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Затем пенсионер взял в руки обрез, который незаконно хранил у себя, и выстрелил в одного из сыновей, в результате чего тот скончался. После этого мужчина совершил выстрел в старшего сына, однако тот остался жив. При этом свердловчанин сказал, что «добивать» его не будет, так как хочет, чтобы он «помучился перед смертью».

Совершив преступление, мужчина спрятался во дворе дома у своего знакомого, где его позже нашли полицейские. Пострадавшего сына отправили в больницу. Подсудимого приговорили к 12 годам тюремного заключения.

Напомним, в Сысертском районе местный житель убил ножом знакомого во время ссоры. Его осудили на восемь лет тюрьмы.

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