Житель села в Свердловской области застрелил младшего сына и пытался убить старшего

Затем пенсионер взял в руки обрез, который незаконно хранил у себя, и выстрелил в одного из сыновей, в результате чего тот скончался. После этого мужчина совершил выстрел в старшего сына, однако тот остался жив. При этом свердловчанин сказал, что «добивать» его не будет, так как хочет, чтобы он «помучился перед смертью».