Житель села в Свердловской области застрелил младшего сына и пытался убить старшего

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В день происшествия мужчина был пьяный. В какой-то момент у него возник конфликт с детьми, во время которого он несколько раз ударил кулаком младшего сына, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Затем пенсионер взял в руки обрез, который незаконно хранил у себя, и выстрелил в одного из сыновей, в результате чего тот скончался. После этого мужчина совершил выстрел в старшего сына, однако тот остался жив. При этом свердловчанин сказал, что «добивать» его не будет, так как хочет, чтобы он «помучился перед смертью».
Совершив преступление, мужчина спрятался во дворе дома у своего знакомого, где его позже нашли полицейские. Пострадавшего сына отправили в больницу. Подсудимого приговорили к 12 годам тюремного заключения.
Напомним, в Сысертском районе местный житель убил ножом знакомого во время ссоры. Его осудили на восемь лет тюрьмы.