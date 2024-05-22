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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»

Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»

22 мая 2024, 08:33
Фото: 1MI
18 жителей Екатеринбурга пожаловались на заболевания кишечной инфекцией после употребления продуктов магазина «Жизньмарт». Жалобы поступали в Роспотребнадзор с 16 мая 2024 года.

Вирусы, поразившие екатеринбуржцев, разные: норовирус, сальмонелла, ротавирус. В ведомстве проводят проверку, пишет Е1.

Руководство торговой точки сняли с продажи всю продукцию, которой отравились покупатели, а также приостановили поставки товаров на время проверки.

Также представители торговой сети сообщили, что готовы выплатить пострадавшим по миллиону рублей.

Напомним, в Верхней Салде восьмилетний ребенок отравился после того, как попил просроченную газировку, которую он купил в магазине.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Роспотребнадзор#Продукция#ЧП#Отравление#Товары#Кишечная инфекция#Ротавирус#Вирусы#Норовирус#18+#Заболевания#Екатеринбург#Инцидент
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