Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Вирусы, поразившие екатеринбуржцев, разные: норовирус, сальмонелла, ротавирус. В ведомстве проводят проверку, пишет Е1.
Руководство торговой точки сняли с продажи всю продукцию, которой отравились покупатели, а также приостановили поставки товаров на время проверки.
Также представители торговой сети сообщили, что готовы выплатить пострадавшим по миллиону рублей.
Напомним, в Верхней Салде восьмилетний ребенок отравился после того, как попил просроченную газировку, которую он купил в магазине.