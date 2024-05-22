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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Появилась информация, чем могли отравиться екатеринбуржцы в «Жизньмарте»

«Жизньмарт» в Екатеринбурге после отравлений изымает с полок ряд продуктов: список

22 мая 2024, 16:20
Фото: 1MI

Появилась информация, чем могли отравиться екатеринбуржцы в «Жизньмарте»

Стало известно, какие продукты «Жизньмарт» срочно изъял с полок после массового отравления екатеринбуржцев.

Целый ряд позиций изъяло руководство «Жизньмарта» с прилавков после того, как отравилось 18 покупателей, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Фото: «КП — Екатеринбург»

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из-за некачественных продуктов пострадали 18 горожан. В анализах, которые провели в лабораториях ведомства, были выявлены разнообразные возбудители — сальмонеллы, норовирусы и ротавирусы.

Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»
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Сеть «Жизньмарт» уже пообещала компенсацию пострадавшим жителям Екатеринбурга.

Ранее свою проверку по факту отравлений в «Жизньмарте» инициировала прокуратура.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Компенсация#Роспотребнадзор#Отравление#18+#Екатеринбург#Анализы#Жизньмарт
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