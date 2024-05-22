«Жизньмарт» в Екатеринбурге после отравлений изымает с полок ряд продуктов: список

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Целый ряд позиций изъяло руководство «Жизньмарта» с прилавков после того, как отравилось 18 покупателей, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из-за некачественных продуктов пострадали 18 горожан. В анализах, которые провели в лабораториях ведомства, были выявлены разнообразные возбудители — сальмонеллы, норовирусы и ротавирусы.
Сеть «Жизньмарт» уже пообещала компенсацию пострадавшим жителям Екатеринбурга.
Ранее свою проверку по факту отравлений в «Жизньмарте» инициировала прокуратура.