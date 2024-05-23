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Почти 25% тагильчан не боятся употреблять в пищу строчки и сморчки

25% тагильских грибников не боятся есть сморчки и строчки

23 мая 2024, 10:48
Фото: паблик «Тагильские грибники»

Почти 25% тагильчан не боятся употреблять в пищу строчки и сморчки

Почти четверть грибников Нижнего Тагила охотно употребляет в пищу строчки и сморчки, не боясь отравиться. Остальные с нетерпением ждут появления в лесах «грибной элиты» — белых и подосиновиков.

TagilCity.ru подвел итоги опроса среди жителей Нижнего Тагила об употреблении в пищу первых весенних грибов — сморчков и строчков. Несмотря на то, что эти дары природы относятся к классу условно-съедобных, их спокойно и без вреда для здоровья едят 24% тагильчан.

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13% горожан, принявших участие в опросе, уверены, что есть сморчки, строчки и сморчковые шапочки не стоит — это слишком опасно. 6% признались, что вообще никогда не собирают грибы в лесу, оставляя их белкам и ежикам.

Львиная доля тагильчан — 58% — призналась в том, что с нетерпением ждет появления в местных лесах «грибной элиты» — белых и подосиновиков. Их можно варить, жарить, сушить и мариновать без опасений за самочувствие.

Ранее стало известно, что свердловчанин набрал в лесу 12 кг грибов, отбиваясь от гадюк.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Еда#Опрос#Грибы#Природа#Екатеринбург
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