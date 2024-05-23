25% тагильских грибников не боятся есть сморчки и строчки

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
TagilCity.ru подвел итоги опроса среди жителей Нижнего Тагила об употреблении в пищу первых весенних грибов — сморчков и строчков. Несмотря на то, что эти дары природы относятся к классу условно-съедобных, их спокойно и без вреда для здоровья едят 24% тагильчан.
13% горожан, принявших участие в опросе, уверены, что есть сморчки, строчки и сморчковые шапочки не стоит — это слишком опасно. 6% признались, что вообще никогда не собирают грибы в лесу, оставляя их белкам и ежикам.
Львиная доля тагильчан — 58% — призналась в том, что с нетерпением ждет появления в местных лесах «грибной элиты» — белых и подосиновиков. Их можно варить, жарить, сушить и мариновать без опасений за самочувствие.
Ранее стало известно, что свердловчанин набрал в лесу 12 кг грибов, отбиваясь от гадюк.