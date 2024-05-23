Адвокат назвала неприятные последствия оформления рассрочки через сервисы

«Иногда бывает так, что человек только начинает оформлять рассрочку, но затем передумывает. Однако его телефон или почта уже были введены, поэтому маркетологи получают доступ к этим данным и начинают беспокоить клиента рекламными сообщениями. Чтобы прекратить эти назойливые звонки и сообщения, можно пожаловаться в Роскомнадзор, но это займет время», — заключила Грикевич.