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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Адвокат назвала неприятные последствия оформления рассрочки через сервисы

23 мая 2024, 11:15
В последнее время многие люди жалуются на назойливые звонки с предложениями. Одна из возможных причин этой проблемы — оформление рассрочки для покупки товаров через специальные сервисы. Об этом рассказала адвокат Оксана Грикевич.

Этот способ оплаты стал очень популярным. Клиенту нужно только указать, что он будет платить частями при оформлении заказа на сайте. Затем необходимо ввести данные карты и сделать первый платеж, обычно не более 25% от стоимости покупки. Оставшуюся часть оплачивает BNPL-сервис, который потом периодически списывает деньги со счета клиента.

Однако, по словам Грикевич, деятельность BNPL-сервисов пока не регулируется законодательно. Из-за этого есть несколько рисков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«У такой системы есть свои опасности, и одна из них заключается в том, что, соглашаясь на рассрочку, вы разрешаете достаточно широкому кругу лиц использовать вашу личную информацию», — пояснила эксперт.

Это означает, что посторонние люди могут использовать ваш номер телефона, электронную почту и контакты в мессенджерах для отправки рекламных предложений, добавила адвокат.

«Иногда бывает так, что человек только начинает оформлять рассрочку, но затем передумывает. Однако его телефон или почта уже были введены, поэтому маркетологи получают доступ к этим данным и начинают беспокоить клиента рекламными сообщениями. Чтобы прекратить эти назойливые звонки и сообщения, можно пожаловаться в Роскомнадзор, но это займет время», — заключила Грикевич.

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