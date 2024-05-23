Баня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В результате возгорания были повреждены стены и перекрытия, а также была угроза жизни людей и перекидывания огня на постройки, расположенные вблизи, рассказали в пресс-службе МЧС Нижнего Тагила.
Вскоре после возникновения пожара к месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. В ближайшее время огонь был устранен, перебрасывания пламени на другие дома не произошло.
Напомним, 19 мая 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме, во время которого погиб мужчина. Также сгорели дом и постройки во дворе.