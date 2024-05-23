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Баня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»

Баня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»

23 мая 2024, 06:38
Фото: МЧС по Свердловской области
Пожар произошел в бане в Нижнем Тагиле. Огонь вспыхнул рано утром 23 мая 2024 года.

В результате возгорания были повреждены стены и перекрытия, а также была угроза жизни людей и перекидывания огня на постройки, расположенные вблизи, рассказали в пресс-службе МЧС Нижнего Тагила.

Фото: МЧС по Свердловской области

Вскоре после возникновения пожара к месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. В ближайшее время огонь был устранен, перебрасывания пламени на другие дома не произошло.

Напомним, 19 мая 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме, во время которого погиб мужчина. Также сгорели дом и постройки во дворе.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Пожарные#Огонь#Баня#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Тушение пожара
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