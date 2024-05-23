Большие зарплаты в Тагиле, ремонт теплотрассы на Пархоменко и золотые медалисты

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
В поселок Новоасбест ГГО по просьбе общественников приехали представители прокуратуры. Они заинтересовались ситуацией с разрушенными дорогами, несанкционированной свалкой и неработающим водоводом после отъезда подрядчика «Кургантехстрой», который должен был заниматься благоустройством. Администрации прокуроры вручили предостережение, а общественники пообещали держать ситуацию на контроле и еще раз посетить поселок в июне.
В Нижнем Тагиле работодатели выставляют вакансии с очень большими зарплатами. 250 тысяч рублей и больше могут заработать машинисты башенных кранов, электромонтеры, токари и другие представители «синих воротничков». Специалисты бьют тревогу: дефицит представителей рабочего класса в стране постоянно нарастает из-за всеобщего тренда на высшее образование.
Представители коммунального предприятия в Тагиле перекроют улицу Пархоменко для ремонта теплотрассы. В течение недели, с 24 по 30 мая, здесь приостановят автомобильное движение. Водителям предлагают выбирать пути объезда, также будут изменены маршруты общественного транспорта.
В Нижнем Тагиле 144 выпускника 11 классов претендуют на золотые медали. Точное количество круглых отличников определится после сдачи ЕГЭ. А всего школу в 2024 году окончат 1215 человек. Из девятых классов выпустятся 4248 школьников.
TagilCity.ru подвел итоги опроса об употреблении весенних грибов — сморчков и строчков. Почти 25% местных грибников заверили, что всегда готовили и будут продолжать готовить эти дары леса. Однако большая часть опрошенных все-таки ждет настоящих грибов, которые можно есть без опасения за здоровье.