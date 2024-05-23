Большие зарплаты в Тагиле, ремонт теплотрассы на Пархоменко и золотые медалисты

В поселок Новоасбест ГГО по просьбе общественников приехали представители прокуратуры. Они заинтересовались ситуацией с разрушенными дорогами, несанкционированной свалкой и неработающим водоводом после отъезда подрядчика «Кургантехстрой», который должен был заниматься благоустройством. Администрации прокуроры вручили предостережение, а общественники пообещали держать ситуацию на контроле и еще раз посетить поселок в июне.