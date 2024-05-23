tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество

Бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество

23 мая 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
В Серове оштрафовали 33-летнего бывшего сотрудника автоинспекции за взятку и мошенничество, которые были совершены в 2021 году.

Сотрудник ведомства получал взятку от представителей юрлиц взамен на то, что он не станет привлекать их к ответственности за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Также однажды мужчина взял деньги, пообещав гражданину, что сможет посодействовать его освобождению от ответственности за совершенное правонарушение, хотя на самом деле он не мог на это повлиять и не делал этого.

Когда факты преступлений вскрылись, на инспектора возбудили дело. Суд оштрафовал его на 510 тысяч, а также запретил работать в некоторых должностях в течение пяти лет.

Напомним, в Екатеринбурге руководителя отдела МВД оштрафовали на два миллиона рублей за взятку.

Подполковник МВД в Екатеринбурге избежал колонии за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговорДвое жителей Серова убили собаку на глазах девочки и выбросили ее тело в мусорный бакУбил за высокомерие: житель Нижнего Тагила нанес 76 ударов ножом знакомому
#Елизавета Зиборова#ГИБДД#Суд#Полиция#Уголовное дело#Штраф#Криминал#Приговор#Мошенничество#Серов#Преступление#Взятка#ПДД#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 09:28
В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО
Сегодня, 08:41
Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам
Сегодня, 08:17
Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви
Сегодня, 07:46
Начальник паспортно-визовой службы задержан в Свердловской области
Сегодня, 07:43
"