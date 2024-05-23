Бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сотрудник ведомства получал взятку от представителей юрлиц взамен на то, что он не станет привлекать их к ответственности за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Также однажды мужчина взял деньги, пообещав гражданину, что сможет посодействовать его освобождению от ответственности за совершенное правонарушение, хотя на самом деле он не мог на это повлиять и не делал этого.
Когда факты преступлений вскрылись, на инспектора возбудили дело. Суд оштрафовал его на 510 тысяч, а также запретил работать в некоторых должностях в течение пяти лет.
Напомним, в Екатеринбурге руководителя отдела МВД оштрафовали на два миллиона рублей за взятку.