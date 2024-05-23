Бывший министр из Свердловской области отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Отъезд может быть связан с уголовным делом в отношении экс-начальника регионального управдора Вячеслава Данилова, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Данилова обвинили во взяточничестве. Арестован он был в 2023 году.
Напомним, 23 мая стало известно о том, что задержан руководитель паспортно-визовой службы по региону Александр Луканин.
Также ранее в поле зрения силовиков попал экс-милиционер Владимир Семенюк. Его подозревают в причастности к преступной группе и совершении тройного убийства, случившегося более 20 лет назад.