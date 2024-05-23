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Бывший министр из Свердловской области отправился в зону СВО

Бывший министр из Свердловской области отправился в зону СВО

23 мая 2024, 08:15
Фото: 1MI
Бывший руководитель минтранса Свердловской области Василий Старков отправился на СВО.

Отъезд может быть связан с уголовным делом в отношении экс-начальника регионального управдора Вячеслава Данилова, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Данилова обвинили во взяточничестве. Арестован он был в 2023 году.

Напомним, 23 мая стало известно о том, что задержан руководитель паспортно-визовой службы по региону Александр Луканин.

Также ранее в поле зрения силовиков попал экс-милиционер Владимир Семенюк. Его подозревают в причастности к преступной группе и совершении тройного убийства, случившегося более 20 лет назад.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Криминал#Задержание#Начальник#Чиновник#18+#Екатеринбург
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