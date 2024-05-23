Диетолог рассказала, почему срывы в диете могут привести к нежелательному эффекту

По словам Страйковой, такой категоричный подход не только не поможет в похудении, но может даже навредить. Если человек случайно съест что-то запретное, он может потерять мотивацию и веру в свои возможности. Это может привести к тому, что он вернется к прежнему питанию, а может даже начать есть еще больше, пишет regions.ru.