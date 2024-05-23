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Закрытую на ремонт улицу в Нижнем Тагиле для автомобилистов откроют осенью

Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле планируют открыть в октябре

23 мая 2024, 16:21
Фото: tagilcity.ru

Закрытую на ремонт улицу в Нижнем Тагиле для автомобилистов откроют осенью

Стало известно, что новый подрядчик, выполняющий работы на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле, планирует открыть дорогу для движения осенью.

Земляные работы и дорожная одежда на Октябрьской революции, а именно укладка бетона и асфальта, будут закончены к октябрю 2024 года.

На этот год заложено 400 миллионов рублей, на 2025 год — 200 миллионов. К октябрю хотим дорогу сделать, чтобы открыть движение, а остальные работы перейдут на 2025 год, — пояснил корреспонденту TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
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Несмотря на судебные процессы, в которые оказалась втянута мэрия Нижнего Тагила, останавливать работы не планируется. Напомним, из-за затянувшегося ремонта муниципалитет был вынужден в одностороннем порядке разорвать контракт с фирмой Алексея Голященко «Уралстроймонтаж». Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривают два дела в отношении городской администрации.

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Продвигаются работы и на улице с путепроводом Циолковского. В настоящее время там устанавливают дренажный коллектор и тротуары, укладывают брусчатку между рельсами. Также было уложен нижний слой асфальта на участке от Циолковского до Газетной. Строители укладывают ливневую канализацию, осуществляют герметизацию камер водопровода и заменяют коммуникации. В горхозяйстве отметили хорошую динамику по объекту.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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