Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле планируют открыть в октябре

Продвигаются работы и на улице с путепроводом Циолковского. В настоящее время там устанавливают дренажный коллектор и тротуары, укладывают брусчатку между рельсами. Также было уложен нижний слой асфальта на участке от Циолковского до Газетной. Строители укладывают ливневую канализацию, осуществляют герметизацию камер водопровода и заменяют коммуникации. В горхозяйстве отметили хорошую динамику по объекту.