Движение по Октябрьской революции в Нижнем Тагиле планируют открыть в октябре

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Земляные работы и дорожная одежда на Октябрьской революции, а именно укладка бетона и асфальта, будут закончены к октябрю 2024 года.
На этот год заложено 400 миллионов рублей, на 2025 год — 200 миллионов. К октябрю хотим дорогу сделать, чтобы открыть движение, а остальные работы перейдут на 2025 год, — пояснил корреспонденту TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Несмотря на судебные процессы, в которые оказалась втянута мэрия Нижнего Тагила, останавливать работы не планируется. Напомним, из-за затянувшегося ремонта муниципалитет был вынужден в одностороннем порядке разорвать контракт с фирмой Алексея Голященко «Уралстроймонтаж». Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривают два дела в отношении городской администрации.
Продвигаются работы и на улице с путепроводом Циолковского. В настоящее время там устанавливают дренажный коллектор и тротуары, укладывают брусчатку между рельсами. Также было уложен нижний слой асфальта на участке от Циолковского до Газетной. Строители укладывают ливневую канализацию, осуществляют герметизацию камер водопровода и заменяют коммуникации. В горхозяйстве отметили хорошую динамику по объекту.