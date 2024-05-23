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Екатеринбуржцам теперь доступны готовые блюда от бренда «Из Лавки»

Екатеринбуржцам теперь доступны готовые блюда от бренда «Из Лавки»

23 мая 2024, 03:08
Фото: ООО «Яндекс.Лавка»
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка» . erid: LjN8KVJyL
Жители Екатеринбурга теперь могут заказывать готовые блюда под брендом «Из Лавки» с быстрой доставкой.

Ассортимент включает продукцию местных производителей, что предоставляет екатеринбуржцам широкий выбор еды по доступным ценам, а локальным поставщикам — возможность расширить аудиторию и увеличить объемы производства.

Команда сервиса разработала популярные блюда «Из Лавки» на основе предпочтений жителей Екатеринбурга. В настоящее время доступны такие блюда, как паста карбонара, вок с курицей, куриная котлета с картофельным пюре и крабовый салат. Ассортимент включает как стандартные, так и большие порции блюд: борщ с говядиной, салат оливье и сельдь под шубой. Сервис планирует добавить более 30 новых блюд в ассортимент готовой еды «Из Лавки» к концу 2024 года.

Все поставщики проходят независимую проверку производства, а их продукция — двухэтапную дегустацию, в том числе профессиональными дегустаторами Лавки. Технологи сервиса консультируют поставщиков по адаптации рецептов в зависимости от мощностей производства, чтобы обеспечивать высокое качество еды в нужных объемах.

Блюда бренда «Из Лавки» можно найти в разделе «Готовая еда». Продукты и другие товары сервиса можно заказать на сайте и через приложения Лавки, Яндекс Go и Еды.

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