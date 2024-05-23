Екатеринбуржцам теперь доступны готовые блюда от бренда «Из Лавки»

Команда сервиса разработала популярные блюда «Из Лавки» на основе предпочтений жителей Екатеринбурга. В настоящее время доступны такие блюда, как паста карбонара, вок с курицей, куриная котлета с картофельным пюре и крабовый салат. Ассортимент включает как стандартные, так и большие порции блюд: борщ с говядиной, салат оливье и сельдь под шубой. Сервис планирует добавить более 30 новых блюд в ассортимент готовой еды «Из Лавки» к концу 2024 года.