Екатеринбуржцам теперь доступны готовые блюда от бренда «Из Лавки»

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Ассортимент включает продукцию местных производителей, что предоставляет екатеринбуржцам широкий выбор еды по доступным ценам, а локальным поставщикам — возможность расширить аудиторию и увеличить объемы производства.
Команда сервиса разработала популярные блюда «Из Лавки» на основе предпочтений жителей Екатеринбурга. В настоящее время доступны такие блюда, как паста карбонара, вок с курицей, куриная котлета с картофельным пюре и крабовый салат. Ассортимент включает как стандартные, так и большие порции блюд: борщ с говядиной, салат оливье и сельдь под шубой. Сервис планирует добавить более 30 новых блюд в ассортимент готовой еды «Из Лавки» к концу 2024 года.
Все поставщики проходят независимую проверку производства, а их продукция — двухэтапную дегустацию, в том числе профессиональными дегустаторами Лавки. Технологи сервиса консультируют поставщиков по адаптации рецептов в зависимости от мощностей производства, чтобы обеспечивать высокое качество еды в нужных объемах.
Блюда бренда «Из Лавки» можно найти в разделе «Готовая еда». Продукты и другие товары сервиса можно заказать на сайте и через приложения Лавки, Яндекс Go и Еды.