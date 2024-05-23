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Как в Нижнем Тагиле восстанавливают Фруктовый сад Козьмы Рудого?

Как в Нижнем Тагиле восстанавливают Фруктовый сад Козьмы Рудого?

23 мая 2024, 07:33
Фото: Иван Подмазов
Восстановление Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле набирает обороты. Накануне общественники, воспитанники Станции юных натуралистов и региональный оператор высадили голубую ель в память об уральском селекционере. Кроме того они презентовали проект по реконструкции наследия.

Сад со 125-летней историей совсем скоро станет новым местом притяжения жителей Нижнего Тагила. Когда-то здесь выращивались различные фрукты, ягоды и даже первая в городе голубая ель. В свое время это дерево хотели выкупить: Козьма Рудый не согласился отдать его даже взамен на квартиру. Однако позже ель сгорела. В память о создателе Фруктового сада было решено восстановить и облагородить давно заброшенный участок земли. Работы стартовали с октября прошлого года, но уже сейчас общая картина разительно отличается от начальной. Территорию полностью очистили от мусора и веток, для удобства отдыхающих дорожки отсыпали галькой, а совсем недавно установили видеонаблюдение и посадили ель. Выбором саженца занимались специалисты Станции юных натуралистов.

Фото: Иван Подмазов

В качестве экспериментального шага по восстановлению почвы на территории сада посеяли белый клевер.

Уже сейчас мы видим первые результаты нашей работы — сад начинает преображаться. Для жителей Тагила это отличный пример того, как много можно сделать, объединив усилия экологов, активистов, администрации и школьников, — заявила руководитель Экостанции Любовь Казакова.

Отметим, финальный проект по модернизации сада уже готов. Планируется, что на его территории появятся освещение, скамейки, качель и колодец.

Мы провели презентацию проекта. Хотелось бы, чтобы сад выглядел именно так, каким мы его придумали. Будем стремиться реализовать планы в жизнь! — заявил общественник Иван Подмазов.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Проект восстановления Фруктового сада Козьмы Рудого в Нижнем Тагиле.
Фото: Иван Подмазов

Кроме общественников, обновлением участка занимается администрация Нижнего Тагила и региональный оператор. Так, в середине апреля в саду прошел масштабный субботник.

Мы с радостью подключились к облагораживанию исторического памятника уральскому селекционеру Кузьме Осиповичу Рудому. Чуть больше месяца назад сотрудники компании помогли расчистить сад и вывезти собранные отходы. В будущем сотрудничество с городскими активистами продолжится, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

На сегодняшний день в восстановлении Фруктового сада приняли участие 456 человек, в том числе школьники и студенты. Летом на территории парка будет организовано юннатское дежурство по уходу за территорией и деревьями.

Возрождение исторического сада в Нижнем Тагиле: новая жизнь старого наследия
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