Как в Нижнем Тагиле восстанавливают Фруктовый сад Козьмы Рудого?

Сад со 125-летней историей совсем скоро станет новым местом притяжения жителей Нижнего Тагила. Когда-то здесь выращивались различные фрукты, ягоды и даже первая в городе голубая ель. В свое время это дерево хотели выкупить: Козьма Рудый не согласился отдать его даже взамен на квартиру. Однако позже ель сгорела. В память о создателе Фруктового сада было решено восстановить и облагородить давно заброшенный участок земли. Работы стартовали с октября прошлого года, но уже сейчас общая картина разительно отличается от начальной. Территорию полностью очистили от мусора и веток, для удобства отдыхающих дорожки отсыпали галькой, а совсем недавно установили видеонаблюдение и посадили ель. Выбором саженца занимались специалисты Станции юных натуралистов.