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Кишечную палочку выявили в готовой продукции из екатеринбургского «Жизньмарта»

Кишечная палочка обнаружена в готовой продукции екатеринбургской сети «Жизньмарт»

23 мая 2024, 15:35
Фото: 1MI

Кишечную палочку выявили в готовой продукции из екатеринбургского «Жизньмарта»

Также патогенную микрофлору нашли на кухнях у екатеринбургских поставщиков, которые готовили для «Жизньмарта».

Свердловское управление Роспотребнадзора озвучило новые результаты анализов готовой продукции, которой могли отравиться покупатели «Жизньмарта» в Екатеринбурге. На этот раз в еде нашли кишечную палочку.

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Также бактерию обнаружили в смывах с кухонного оборудования поставщиков «Жизньмарта». В адрес всех предприятий, где найдены нарушения, Роспотребнадзор направил предписания о приостановлении работы. Список нарушителей ведомство не озвучило.

Ранее в готовой продукции из «Жизньмарта» также обнаружили сальмонеллу, норовирусы и ротавирусы.

Напомним, что продукцией из «Жизньмарта» в Екатеринбурге отравились 18 человек, после чего проверку в торговой сети начала прокуратура.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Здоровье#Роспотребнадзор#Отравление#Екатеринбург#Проверки#Кишечная палочка#Анализы#Жизньмарт
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