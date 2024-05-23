Кишечная палочка обнаружена в готовой продукции екатеринбургской сети «Жизньмарт»

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Свердловское управление Роспотребнадзора озвучило новые результаты анализов готовой продукции, которой могли отравиться покупатели «Жизньмарта» в Екатеринбурге. На этот раз в еде нашли кишечную палочку.
Также бактерию обнаружили в смывах с кухонного оборудования поставщиков «Жизньмарта». В адрес всех предприятий, где найдены нарушения, Роспотребнадзор направил предписания о приостановлении работы. Список нарушителей ведомство не озвучило.
Ранее в готовой продукции из «Жизньмарта» также обнаружили сальмонеллу, норовирусы и ротавирусы.
Напомним, что продукцией из «Жизньмарта» в Екатеринбурге отравились 18 человек, после чего проверку в торговой сети начала прокуратура.