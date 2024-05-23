Кота-блогера в Нижнем Тагиле продают за миллион рублей

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Аккаунт, который ведется его хозяином от лица животного, является популярным и имеет более 17 тысяч подписчиков. Информация о продаже кота появилась на популярном сайте объявлений.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле на сайт объявлений выложили информацию о продаже старинной книги, которую писало несколько поколений одной семьи. Ее начало идет со второй половины XIX века.
Данная книга продается за 20 миллионов рублей. Текст в ней писали несколькими видами чернил, количество страниц книги превышает 400 листов.