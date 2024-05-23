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Кота-блогера в Нижнем Тагиле продают за миллион рублей

Кота-блогера в Нижнем Тагиле продают за миллион рублей

23 мая 2024, 03:54
Фото: Скриншот с сайта Авито
В Нижнем Тагиле продается кот-блогер, у которого есть аккаунт в TikTok. За кота просят миллион рублей.

Аккаунт, который ведется его хозяином от лица животного, является популярным и имеет более 17 тысяч подписчиков. Информация о продаже кота появилась на популярном сайте объявлений.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле на сайт объявлений выложили информацию о продаже старинной книги, которую писало несколько поколений одной семьи. Ее начало идет со второй половины XIX века.

Данная книга продается за 20 миллионов рублей. Текст в ней писали несколькими видами чернил, количество страниц книги превышает 400 листов.

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