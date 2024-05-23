Ливни и снег ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Из-за прохладного воздуха в регионе были заморозки. Понижение температуры не пришло только в юго-восточную часть, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
Днем пройдут непродолжительные ливни, местами возможен небольшой снегопад. Порывы ветра до семи метров. При этом ночью 24 мая в области, возможно, станет холоднее до -8 градусов.
Напомним, 21 мая в Свердловской области прогнозировался сильный ветер. Его порывы могли увеличиваться до 18 метров. В связи с этим свердловчан предупредили о соблюдении мер безопасности.