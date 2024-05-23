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Ливни и снег ожидаются в Свердловской области

Ливни и снег ожидаются в Свердловской области

23 мая 2024, 07:26
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал о том, какие погодные условия ожидают жителей Свердловской области 23 мая 2024 года.

Из-за прохладного воздуха в регионе были заморозки. Понижение температуры не пришло только в юго-восточную часть, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

Днем пройдут непродолжительные ливни, местами возможен небольшой снегопад. Порывы ветра до семи метров. При этом ночью 24 мая в области, возможно, станет холоднее до -8 градусов.

Напомним, 21 мая в Свердловской области прогнозировался сильный ветер. Его порывы могли увеличиваться до 18 метров. В связи с этим свердловчан предупредили о соблюдении мер безопасности.

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