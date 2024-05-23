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Минимальная площадь квартир в московских новостройках — 28 квадратных метров

Минимальная площадь квартир в московских новостройках — 28 квадратных метров

23 мая 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
Власти Москвы приняли решение запретить строительство жилых домов, где площадь квартир составляет менее 28 квадратных метров. Такое решение негативно отразилось на ценах на недвижимость.

По информации newkhakasiya.online, Москомэкспертиза уведомила застройщиков о прекращении выдачи разрешений на проекты с квартирами площадью менее 28 квадратных метров. Для двухкомнатных квартир минимальная площадь должна быть 44 квадратных метра.

Новое правило распространяется на объекты, для которых еще не получены разрешения. Контроль за соблюдением новой нормы будет осуществлять Мосгосстройнадзор.

По данным Единой системы жилищного строительства, в настоящее время в Москве строится 32,4 тысячи квартир площадью до 25 квадратных метров, что составляет 10 процентов от общего числа. Доля двух- и трехкомнатных квартир площадью до 45 квадратных метров — 38 процентов.

Популярность строительства жилья с небольшой площадью возросла после запуска программ льготного ипотечного кредитования. Застройщики стали возводить дома с малогабаритными квартирами, чтобы не превышать лимиты по кредитам и одновременно увеличить стоимость квадратного метра.

Несмотря на это, спрос на такое жилье остается высоким — не потому, что москвичи любят жить в тесных апартаментах, а потому, что это единственный вариант, который многие горожане могут себе позволить.

#Общество
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