Минимальная площадь квартир в московских новостройках — 28 квадратных метров

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По информации newkhakasiya.online, Москомэкспертиза уведомила застройщиков о прекращении выдачи разрешений на проекты с квартирами площадью менее 28 квадратных метров. Для двухкомнатных квартир минимальная площадь должна быть 44 квадратных метра.
Новое правило распространяется на объекты, для которых еще не получены разрешения. Контроль за соблюдением новой нормы будет осуществлять Мосгосстройнадзор.
По данным Единой системы жилищного строительства, в настоящее время в Москве строится 32,4 тысячи квартир площадью до 25 квадратных метров, что составляет 10 процентов от общего числа. Доля двух- и трехкомнатных квартир площадью до 45 квадратных метров — 38 процентов.
Популярность строительства жилья с небольшой площадью возросла после запуска программ льготного ипотечного кредитования. Застройщики стали возводить дома с малогабаритными квартирами, чтобы не превышать лимиты по кредитам и одновременно увеличить стоимость квадратного метра.
Несмотря на это, спрос на такое жилье остается высоким — не потому, что москвичи любят жить в тесных апартаментах, а потому, что это единственный вариант, который многие горожане могут себе позволить.