На набережной Тагильского пруда может появиться огромный флаг

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Идея обсуждалась депутатами гордумы на профильной комиссии по ЖКХ. Предварительно стоимость флагштока оценивается в 30 млн рублей. Однако это не окончательная сумма. Она может измениться после того, как объявят торги.
По словам первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, ранее с такой идеей выступали общественные организации, а потому было решено ее поддержать.
Председатель Нижнетагильской организации ветеранов пограничных войск Николай Гешель заявил, что это решение своевременное.
Участник СВО Евгений Сидоров заявил, что флаг на набережной нужен городу. Его должны видеть все — и жители, и гости. Тагильчанин считает, что символ поможет всегда помнить о тех, кто сражается за родину и выказать им уважение.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле проводилась реконструкция центральной трибуны.