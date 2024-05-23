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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Флаг России планируется установить на набережной в Нижнем Тагиле

На набережной Тагильского пруда может появиться огромный флаг

23 мая 2024, 09:53
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Флаг России планируется установить на набережной в Нижнем Тагиле

Огромный флаг может быть установлен на набережной Тагильского пруда. Обсуждается идея его установки на фундамент с опорой и механизмом для смены высоты флага при сильном ветре.

Идея обсуждалась депутатами гордумы на профильной комиссии по ЖКХ. Предварительно стоимость флагштока оценивается в 30 млн рублей. Однако это не окончательная сумма. Она может измениться после того, как объявят торги.

По словам первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, ранее с такой идеей выступали общественные организации, а потому было решено ее поддержать.

Председатель Нижнетагильской организации ветеранов пограничных войск Николай Гешель заявил, что это решение своевременное.

Участник СВО Евгений Сидоров заявил, что флаг на набережной нужен городу. Его должны видеть все — и жители, и гости. Тагильчанин считает, что символ поможет всегда помнить о тех, кто сражается за родину и выказать им уважение.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле проводилась реконструкция центральной трибуны.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Флаг#Набережная#Тагильский пруд#Екатеринбург
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