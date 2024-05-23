Неизвестные бросили переноску с четырьмя котятами в Нижнем Тагиле

Котята имеют разную окраску. Одного — серого — уже забрали в новую семью. Остались: бело-серый котенок, пятнистая кошечка с белой грудкой и черный мальчик. Котята уже побывали у ветеринара, который сообщил, что животные здоровы. Но посоветовал следить за тем, справляют ли они физиологическую нужду. Почти все с этой задачей справились.