Неизвестные бросили переноску с четырьмя котятами в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Котят в брошенной переноске Ксения обнаружила в частном секторе на Красном Камне. Разбираться с тем, кто и зачем это сделал, девушка не стала. Главная задача для нее — передать котят в семью, где о них будут заботиться.
Переноска стояла посреди дороги у заброшенного магазина №6. Но теперь уже что поделать? Надо пристраивать, воспитывать, приучать к горшку, пока маленькие, — пояснила Ксения корреспонденту TagilCity.ru.
Котята имеют разную окраску. Одного — серого — уже забрали в новую семью. Остались: бело-серый котенок, пятнистая кошечка с белой грудкой и черный мальчик. Котята уже побывали у ветеринара, который сообщил, что животные здоровы. Но посоветовал следить за тем, справляют ли они физиологическую нужду. Почти все с этой задачей справились.
В настоящее время котят живут в ванной, куда Ксения постелила им пеленки и разместила лоток. Желающим забрать одного из пушистых стоит обратиться в личные сообщения редакции TagilCity.ru — мы дадим контакты Ксении.