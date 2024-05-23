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На Урале неизвестные выкинули переноску с четырьмя котятами

Неизвестные бросили переноску с четырьмя котятами в Нижнем Тагиле

23 мая 2024, 06:31
Фото: tagilcity.ru/Ксения К.

На Урале неизвестные выкинули переноску с четырьмя котятами

Жительница Нижнего Тагила Ксения днем 22 мая на улице нашла переноску, в которой сидели четыре котенка. Сейчас девушка пытается пристроить животных в добрые руки.

Котят в брошенной переноске Ксения обнаружила в частном секторе на Красном Камне. Разбираться с тем, кто и зачем это сделал, девушка не стала. Главная задача для нее — передать котят в семью, где о них будут заботиться.

Переноска стояла посреди дороги у заброшенного магазина №6. Но теперь уже что поделать? Надо пристраивать, воспитывать, приучать к горшку, пока маленькие, — пояснила Ксения корреспонденту TagilCity.ru.

Котята имеют разную окраску. Одного — серого — уже забрали в новую семью. Остались: бело-серый котенок, пятнистая кошечка с белой грудкой и черный мальчик. Котята уже побывали у ветеринара, который сообщил, что животные здоровы. Но посоветовал следить за тем, справляют ли они физиологическую нужду. Почти все с этой задачей справились.

Фото: tagilcity.ru/Ксения К.

В настоящее время котят живут в ванной, куда Ксения постелила им пеленки и разместила лоток. Желающим забрать одного из пушистых стоит обратиться в личные сообщения редакции TagilCity.ru — мы дадим контакты Ксении.

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