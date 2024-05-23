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Updated Сегодня, 13:15

О ходе ремонта на Октябрьской революции рассказали власти Нижнего Тагила

О ходе ремонта на Октябрьской революции рассказали власти Нижнего Тагила

23 мая 2024, 13:15
Фото: администрация Нижнего Тагила
О том, как продвигается ремонт на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле рассказали замглавы администрации по горхозяйству Егор Копысов и замдиректора СЗГХ Николай Новиков.

По словам Копысова, работы ведутся с хорошим темпом. Планируется, что дорога от Циолковского до Газетной будет окончена в конце июня. Параллельно также ведется подготовка участка от Газетной до Карла Маркса, чтобы начать делать основание дороги.

По словам Николая Новикова, на путепроводе специалистами ведется прокладка дренажа и тротуаров, а на трамвайных путях появляется брусчатка. От улицы Циолковского до Газетной уложен нижний слой асфальта, а также продолжаются другие работы.

В районе перекрестка Газетная — Октябрьской революции продолжается работа с коммуникациями.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Напомним, работы на улице Циолковского и Октябрьской революции ведутся в рамках нацпроекта БКД. Ранее ремонтом занимался «Уралстроймонтаж». Однако вовремя работы завершить компания не смогла. В результате контракт был расторгнут.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Екатеринбург#Тагилдорстрой#БКД
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