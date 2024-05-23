О ходе ремонта на Октябрьской революции рассказали власти Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам Копысова, работы ведутся с хорошим темпом. Планируется, что дорога от Циолковского до Газетной будет окончена в конце июня. Параллельно также ведется подготовка участка от Газетной до Карла Маркса, чтобы начать делать основание дороги.
По словам Николая Новикова, на путепроводе специалистами ведется прокладка дренажа и тротуаров, а на трамвайных путях появляется брусчатка. От улицы Циолковского до Газетной уложен нижний слой асфальта, а также продолжаются другие работы.
В районе перекрестка Газетная — Октябрьской революции продолжается работа с коммуникациями.
Напомним, работы на улице Циолковского и Октябрьской революции ведутся в рамках нацпроекта БКД. Ранее ремонтом занимался «Уралстроймонтаж». Однако вовремя работы завершить компания не смогла. В результате контракт был расторгнут.