Опасалась за жизнь: сестра Далера боялась давать показания на суде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:03
Родную сестру Далера Бобиева на очередном заседании в четверг, 23 мая, допрашивали в отсутствии Александра Наумова. Мужчину предварительно удалили из зала суда. Об этом сам Наумов рассказал в беседе с Ura.ru.
По его словам, судья сделал это на том основании, что Даша боится за свою жизнь, после этого попросил Наумова удалиться. Ранее стало известно, что опекун возложил на Дашу вину за смерть Далера.
Напомним, что 6-летний мальчик из приемной семьи Далер Бобиев исчез в июне 2023 года в Екатеринбурге. Его несколько дней искали добровольцы и полицейские. Однако через три дня тело ребенка нашли в гараже опекунов Вероники и Александра Наумовых. Оно пролежало там несколько месяцев. Из-за этого у экспертов возникли сложности при установлении причины смерти.
Сейчас оба проходят по уголовному делу об убийстве и истязаниях Далера. Также в издевательствах над мальчиком обвинили племянника Вероники Наумовой Даниил Егольников.