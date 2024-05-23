Опасалась за жизнь: сестра Далера боялась давать показания на суде в Екатеринбурге

Напомним, что 6-летний мальчик из приемной семьи Далер Бобиев исчез в июне 2023 года в Екатеринбурге. Его несколько дней искали добровольцы и полицейские. Однако через три дня тело ребенка нашли в гараже опекунов Вероники и Александра Наумовых. Оно пролежало там несколько месяцев. Из-за этого у экспертов возникли сложности при установлении причины смерти.