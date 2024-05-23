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Пенсионерка в бело-сиреневой шапке пропала в Екатеринбурге

Пенсионерка в бело-сиреневой шапке пропала в Екатеринбурге

23 мая 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге разыскивают 85-летнюю пожилую женщину, которая пропала в Юго-Западном районе 22 мая 2024 года.

Женщина вышла из дома, чтобы погулять, однако обратно не пришла. Известно, что ей нужна помощь врачей. Предположительно, может находиться в других районах города, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения на пенсионерке были надеты бело-сиреневая полосатая шапка, ботинки, куртку и штаны. Пожилую екатеринбурженку разыскивают волонтеры регионального отряда.

Напомним, 20 мая 2024 года в Екатеринбурге исчезла пожилая женщина, у которой имеются проблемы с памятью. При себе у нее есть Е-карта.

Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге
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