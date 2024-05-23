Пенсионерка в бело-сиреневой шапке пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Женщина вышла из дома, чтобы погулять, однако обратно не пришла. Известно, что ей нужна помощь врачей. Предположительно, может находиться в других районах города, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
В день исчезновения на пенсионерке были надеты бело-сиреневая полосатая шапка, ботинки, куртку и штаны. Пожилую екатеринбурженку разыскивают волонтеры регионального отряда.
Напомним, 20 мая 2024 года в Екатеринбурге исчезла пожилая женщина, у которой имеются проблемы с памятью. При себе у нее есть Е-карта.