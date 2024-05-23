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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:03

Почти 150 выпусников в Нижнем Тагиле претендуют на медали «За особые успехи в учении»

Почти 150 выпусников в Нижнем Тагиле претендуют на медали «За особые успехи в учении»

23 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI
144 выпускника 11 классов претендуют на медали «За особые успехи в учении» первой и второй степени.

Дети показали свои знания и умения в самых разных областях. Часть школьников стали лауреатами и победителями состязаний различных уровней, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Так, в прошедшем учебном году 208 школьников заняли призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады. В топе школ — Политехническая гимназия, Гимназия № 18, школа №32 и другие.

Отмечается, что выпускники школы №32 завоевали международный диплом. Они очень хорошо владеют немецким языком. А ученица 11 класса школы №1 Анастасия Рубцова стала призером соревнований по кикбоксингу. Они проводились на уровне страны.

Очень хорошо себя показали школьники и в творческих проектах. Ученики и целые коллективы также стали призерами состязаний разного уровня.

Напомним, в 2024 году в школах насчитывается 4248 выпускников 9 классов, а также 1215 выпускников из 11 классов. А в Екатеринбурге планируется проведение общегородского выпускного и уже названы его хедлайнеры.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Призеры#Медаль#Олимпиады#Выпускной#Екатеринбург
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