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Полиция проверит учеников лицея в Екатеринбурге после их обращения в защиту директора

Полиция проверит учеников лицея в Екатеринбурге после их обращения в защиту директора

23 мая 2024, 10:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники полиции проверят учеников лицея №110 после того, как они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить их директора на прежней должности.

По словам мамы одного из школьников, сотрудники правоохранительных органов попросили предоставить им характеристики на данных учеников, пишет Ура.ру.

Характеристики на подростков подготовит лицей, а затем отдаст их правоохранителям.

Напомним, учащиеся лицея записали обращение, в котором попросили оставить в должности директора нынешнюю руководительницу Ирину Виноградову, с которой истекает срок договора.

Новый контракт с ней заключать не собираются, несмотря на то, что Виноградова хочет работать дальше. В лицее она работает с 1999 года.

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