Полиция проверит учеников лицея в Екатеринбурге после их обращения в защиту директора

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По словам мамы одного из школьников, сотрудники правоохранительных органов попросили предоставить им характеристики на данных учеников, пишет Ура.ру.
Характеристики на подростков подготовит лицей, а затем отдаст их правоохранителям.
Напомним, учащиеся лицея записали обращение, в котором попросили оставить в должности директора нынешнюю руководительницу Ирину Виноградову, с которой истекает срок договора.
Новый контракт с ней заключать не собираются, несмотря на то, что Виноградова хочет работать дальше. В лицее она работает с 1999 года.