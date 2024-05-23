Работодатели не скупятся: кто в Нижнем Тагиле получает 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В России нарастает дефицит рабочих профессий. По данным компании Headhunter, спрос составляет около 250 тысяч вакансий, что на 45% больше, чем в 2023 году. При этом заработать в данном сегменте можно очень прилично.
Так, в Нижнем Тагиле заместителю начальника по электрооборудованию предлагают зарплату в 250 тысяч рублей. К соискателю предъявляют немало требований: высшее техническое образование, наличие 5-й группы электробезопасности. Опыт работы в сталеплавильном производстве должен составлять не менее трех лет.
От 255 до 280 тысяч рублей может заработать мастер строительно-монтажных работ в дорожной сфере. Специалист должен владеть технологией укладки асфальта, разбираться в проектно-сметной документации.
Электромонтеру в Верхней Салде предлагают на руки 258 тысяч рублей. Требуется соискатель со средним специальным образованием и опытом работы от одного года.
Около 270 тысяч рублей на руки может получить машинист крана с разрядом не ниже четвертого и опытом работы от 3 до 6 лет. На период вахты работодатель готов трудоустроить кандидата по ТК, предоставить ему бесплатное проживание и медобслуживание, а также недорогое питание.
Ранее в Екатеринбурге появилась вакансия машиниста асфальтоукладчика с зарплатой в 250 тысяч рублей.