Работодатели не скупятся: кто в Нижнем Тагиле получает 250 тысяч рублей

Около 270 тысяч рублей на руки может получить машинист крана с разрядом не ниже четвертого и опытом работы от 3 до 6 лет. На период вахты работодатель готов трудоустроить кандидата по ТК, предоставить ему бесплатное проживание и медобслуживание, а также недорогое питание.