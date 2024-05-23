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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

В Тагиле ищут электромонтеров и крановщиков за 250 тысяч рублей

Работодатели не скупятся: кто в Нижнем Тагиле получает 250 тысяч рублей

23 мая 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле ищут электромонтеров и крановщиков за 250 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле труд специалистов рабочих профессий ценится на вес золота. Большие зарплаты предлагают токарям, сварщикам, электромонтерам и машинистам кранов.

В России нарастает дефицит рабочих профессий. По данным компании Headhunter, спрос составляет около 250 тысяч вакансий, что на 45% больше, чем в 2023 году. При этом заработать в данном сегменте можно очень прилично.

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Так, в Нижнем Тагиле заместителю начальника по электрооборудованию предлагают зарплату в 250 тысяч рублей. К соискателю предъявляют немало требований: высшее техническое образование, наличие 5-й группы электробезопасности. Опыт работы в сталеплавильном производстве должен составлять не менее трех лет.

От 255 до 280 тысяч рублей может заработать мастер строительно-монтажных работ в дорожной сфере. Специалист должен владеть технологией укладки асфальта, разбираться в проектно-сметной документации.

Электромонтеру в Верхней Салде предлагают на руки 258 тысяч рублей. Требуется соискатель со средним специальным образованием и опытом работы от одного года.

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Фото: Изображение Midjourney

Около 270 тысяч рублей на руки может получить машинист крана с разрядом не ниже четвертого и опытом работы от 3 до 6 лет. На период вахты работодатель готов трудоустроить кандидата по ТК, предоставить ему бесплатное проживание и медобслуживание, а также недорогое питание.

Ранее в Екатеринбурге появилась вакансия машиниста асфальтоукладчика с зарплатой в 250 тысяч рублей.

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