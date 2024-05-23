Росздравнадзор проверяет взбунтовавшийся против главврача свердловский онкодиспансер

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Сотрудники лечебного утверждения уверены, что представители Росздравнадзора приехали поддержать Бориса Мейлаха, против которого выступает коллектив. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Ura.ru.
Медики рассказали, что представители ведомства приехали в четверг, 23 мая, и сразу прошли в кабинет главного врача, где долго с ним беседовали. С врачами, в том числе с заведующими отделениями, они не общались, также никто не осматривал проблемные зоны.
Врачи опасаются, что Мейлах попытается доказать проверяющим, что в онкологическом диспансере нет проблем.
Напомним, что ранее источник Ura.ru сообщил, что на переговорах с участием замгубернатора Павла Крекова Мейлах согласился уволиться по собственному желанию.