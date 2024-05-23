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Published Сегодня, 16:21

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В свердловский онкодиспансер после бунта врачей нагрянул Росздравнадзор

Росздравнадзор проверяет взбунтовавшийся против главврача свердловский онкодиспансер

23 мая 2024, 16:21
Фото: 1MI

В свердловский онкодиспансер после бунта врачей нагрянул Росздравнадзор

Инспекторы пока общаются с главным врачом онкодиспансера в Екатеринбурге. С медперсоналом разговора не было.

Сотрудники лечебного утверждения уверены, что представители Росздравнадзора приехали поддержать Бориса Мейлаха, против которого выступает коллектив. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Ura.ru.

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Медики рассказали, что представители ведомства приехали в четверг, 23 мая, и сразу прошли в кабинет главного врача, где долго с ним беседовали. С врачами, в том числе с заведующими отделениями, они не общались, также никто не осматривал проблемные зоны.

Врачи опасаются, что Мейлах попытается доказать проверяющим, что в онкологическом диспансере нет проблем.

Напомним, что ранее источник Ura.ru сообщил, что на переговорах с участием замгубернатора Павла Крекова Мейлах согласился уволиться по собственному желанию.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Увольнение#Здравоохранение#Главврач#Конфликт#Медики#Росздравнадзор#Екатеринбург#Онкодиспансер
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