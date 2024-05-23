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Школьница из Нижнего Тагила стала призером первенства России по кикбоксингу

Школьница из Нижнего Тагила стала призером первенства России по кикбоксингу

23 мая 2024, 09:13
Фото: СШ «Тагилстрой»
Спортсмены из Нижнего Тагила полцчили 2 медали на первенстве России по кикбоксингу. Соревнования прошли в Каспийске.

Алена Романова стала обладательницей третьего места. Она выступила в лайт-контакте с весовой категорией до 42 кг. Возраст спортсменок составлял 13-15 лет. В четверть финале девушка поборола двукратную победительницу из Самары. Однако финальный бой проиграла спортсменке Москвы.

Вторая медаль была получена Эвелиной Шрейдерс. Девушка находится в весовой категории до 46 килограмм. Она является воспитанницей СШОР «Уралец».

Напомним, ранее дзюдоисты из Нижнего тагила привезли полный набор медалей с первенства УрФО.

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#Ирина Кирилова#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Школа#Кикбоксинг#Победители#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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