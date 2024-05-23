Школьница из Нижнего Тагила стала призером первенства России по кикбоксингу

Алена Романова стала обладательницей третьего места. Она выступила в лайт-контакте с весовой категорией до 42 кг. Возраст спортсменок составлял 13-15 лет. В четверть финале девушка поборола двукратную победительницу из Самары. Однако финальный бой проиграла спортсменке Москвы.