Школьница из Нижнего Тагила стала призером первенства России по кикбоксингу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Алена Романова стала обладательницей третьего места. Она выступила в лайт-контакте с весовой категорией до 42 кг. Возраст спортсменок составлял 13-15 лет. В четверть финале девушка поборола двукратную победительницу из Самары. Однако финальный бой проиграла спортсменке Москвы.
Вторая медаль была получена Эвелиной Шрейдерс. Девушка находится в весовой категории до 46 килограмм. Она является воспитанницей СШОР «Уралец».
Напомним, ранее дзюдоисты из Нижнего тагила привезли полный набор медалей с первенства УрФО.