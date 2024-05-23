Смородина, малина, крыжовник: нужно ли поливать кусты во время цветения

Слишком усердствовать не надо: в среднем достаточно обильного полива один раз в неделю. Однако стоит учитывать особенности участка: если куст растет на высоком сухом месте, то поливать нужно чаще. Если речь идет о влажной низинке, то достаточно будет полива один раз в 10 дней.