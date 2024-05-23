Смородина, малина, крыжовник: нужно ли поливать кусты во время цветения

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В разгар лета мы любим полакомиться сладкой малиной, кисленькой смородиной и сочным крыжовником. Однако для правильного созревания ягод и хорошего урожая садоводам приходится немало потрудиться.
Например, по словам эксперта TagilCity.ru, садовода с 50-летним стажем Ольги Тарасовой, ни в коем случае не следует пренебрегать таким важным аспектом, как полив плодовых кустарников.
Не стоит надеяться на дождь, росу, глубокие корни, которые якобы сами забирают влагу из почвы. В период активной вегетации обязательно поливайте свои кусты, — советует Ольга.
Слишком усердствовать не надо: в среднем достаточно обильного полива один раз в неделю. Однако стоит учитывать особенности участка: если куст растет на высоком сухом месте, то поливать нужно чаще. Если речь идет о влажной низинке, то достаточно будет полива один раз в 10 дней.
Если кустов много, а сил и времени на полив не хватает, то для поддержания влажности почвы можно использовать мульчу.
В качестве мульчи я чаще всего использую древесные опилки. Также прекрасно для этих целей подходит хвоя, сено, солома. Укройте прорыхленную землю слоем мульчи: слой не должен быть ни тонким, ни толстым. В первом случае земля все равно будет пересыхать, а во втором под слоем мульчи может начаться гниение. Поэтому достаточно слоя от 3 до 7 см, — поделилась опытом эксперт TagilCity.ru.
Кроме того, необходимо время от времени рыхлить землю около кустов для лучшего доступа кислорода к корневой системе.
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