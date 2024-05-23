Техник в Екатеринбурге пришел в себя после наезда самолета

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По словам врачей, несмотря на то, что пациент пришел в сознание, его состояние остается тяжелым. Он находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату ИВЛ, пишет Е1.
Напомним, происшествие случилось 19 мая 2024 года. На сотрудника аэропорта наехал самолет в тот момент, когда он осматривал лайнер перед тем, как ему взлететь.
Пострадавшего отвезли в медучреждение, где было решено ампутировать ему одну из поврежденных ног. В связи со случившимся ЧП было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.