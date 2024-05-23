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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Техник в Екатеринбурге пришел в себя после наезда самолета

Техник в Екатеринбурге пришел в себя после наезда самолета

23 мая 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пришел в себя техник, на которого наехал самолет в Кольцово. Он находится в больнице №36.

По словам врачей, несмотря на то, что пациент пришел в сознание, его состояние остается тяжелым. Он находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату ИВЛ, пишет Е1.

Напомним, происшествие случилось 19 мая 2024 года. На сотрудника аэропорта наехал самолет в тот момент, когда он осматривал лайнер перед тем, как ему взлететь.

Пострадавшего отвезли в медучреждение, где было решено ампутировать ему одну из поврежденных ног. В связи со случившимся ЧП было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

После наезда самолета на техника в Кольцово возбуждено уголовное дело
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