Тренер по плаванию в Екатеринбурге обвиняется в развращении 14-летней воспитанницы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
По словам школьницы, тренер к ней неоднократно приставал с 12 лет как в Екатеринбурге после тренировочных занятий, так и во время поездок на соревнования, пишет «КП-Екатеринбург».
В Следкоме возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей. По предположению правоохранителей, кроме вышеупомянутой девочки могли быть и другие потерпевшие.
При этом бывшая жена задержанного заявила, что не верит в то, что он мог совращать девочек и предполагает, что на него клевещут.
Напомним, в Екатеринбурге преподаватель ОБЖ изнасиловал ученицу восьмого класса, у которой есть инвалидность. После того, как девочка обо всем рассказала, мужчина покинул город.