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Тренер по плаванию в Екатеринбурге обвиняется в развращении 14-летней воспитанницы

Тренер по плаванию в Екатеринбурге обвиняется в развращении 14-летней воспитанницы

23 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали 34-летнего тренера по плаванию. Он обвиняется в развращении 14-летней подопечной.

По словам школьницы, тренер к ней неоднократно приставал с 12 лет как в Екатеринбурге после тренировочных занятий, так и во время поездок на соревнования, пишет «КП-Екатеринбург».

В Следкоме возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей. По предположению правоохранителей, кроме вышеупомянутой девочки могли быть и другие потерпевшие.

При этом бывшая жена задержанного заявила, что не верит в то, что он мог совращать девочек и предполагает, что на него клевещут.

Напомним, в Екатеринбурге преподаватель ОБЖ изнасиловал ученицу восьмого класса, у которой есть инвалидность. После того, как девочка обо всем рассказала, мужчина покинул город.

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