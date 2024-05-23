Турбизнесу предоставят 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Это станет возможным благодаря запуску специального механизма «зонтичных» поручительств, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич во время встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. Об этом информирует РИА «Новости».
В частности, Исаевич напомнил, что в целях обеспечения стимула для развития индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов уже запустили особый лимит «зонтичных» механизмов, целью которого является предоставление предпринимателям 30 миллиардов рублей до конца года.
Как уточнили в пресс-службе Корпорации МСП, данное приоритетное направление предполагает предоставление поручительств, под которые можно оформить кредиты для МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.
Михаил Мишустин рекомендовал и в дальнейшем запускать удобные финансовые инструменты, а также обеспечивать финансовую поддержку малых и средних предприятий.
Он также добавил, что малый бизнес испытывает особенную необходимость в повышении собственной эффективности для быстрого приспособления к санкционному давлению и перехода в ниши, освобождающиеся после ухода с рынка иностранных компаний. Важно, чтобы в условиях конкуренции рост демонстрировали те, кто добился наибольшего успеха и располагает соответствующими инструментами, подвел итог глава правительства.