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Турбизнесу предоставят 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

Турбизнесу предоставят 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

23 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI
Около 30 миллиардов рублей получат малые и средние предприятия, работающие в туристической индустрии.

Это станет возможным благодаря запуску специального механизма «зонтичных» поручительств, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич во время встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. Об этом информирует РИА «Новости».

В частности, Исаевич напомнил, что в целях обеспечения стимула для развития индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов уже запустили особый лимит «зонтичных» механизмов, целью которого является предоставление предпринимателям 30 миллиардов рублей до конца года.

Как уточнили в пресс-службе Корпорации МСП, данное приоритетное направление предполагает предоставление поручительств, под которые можно оформить кредиты для МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.

Михаил Мишустин рекомендовал и в дальнейшем запускать удобные финансовые инструменты, а также обеспечивать финансовую поддержку малых и средних предприятий.

Он также добавил, что малый бизнес испытывает особенную необходимость в повышении собственной эффективности для быстрого приспособления к санкционному давлению и перехода в ниши, освобождающиеся после ухода с рынка иностранных компаний. Важно, чтобы в условиях конкуренции рост демонстрировали те, кто добился наибольшего успеха и располагает соответствующими инструментами, подвел итог глава правительства.

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