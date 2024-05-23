Турбизнесу предоставят 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

Он также добавил, что малый бизнес испытывает особенную необходимость в повышении собственной эффективности для быстрого приспособления к санкционному давлению и перехода в ниши, освобождающиеся после ухода с рынка иностранных компаний. Важно, чтобы в условиях конкуренции рост демонстрировали те, кто добился наибольшего успеха и располагает соответствующими инструментами, подвел итог глава правительства.