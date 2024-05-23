Турчак: Участники спецоперации не будут платить проценты по ипотеке

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что среди предложений — уточнение правил предоставления бесплатных земельных участков для бойцов. Он напомнил, что текущее законодательство позволяет получить бесплатную землю от государства только один раз по одному основанию, что создает сложности для бойцов из многодетных семей, которые уже получили долю на семейном участке, пишет mkset.ru.
Рабочая группа также предлагает освободить ветеранов СВО от уплаты процентов по ипотечным кредитам. Сейчас для них действуют кредитные каникулы по всем видам кредитов, кроме ипотечных. Также предлагается освободить их от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, распространяя эту норму и на супруг бойцов.
Для ополченцев ЛНР и ДНР, которые были демобилизованы по ранению до 2022 года, предлагается возможность повторного прохождения военно-врачебной комиссии. Турчак подчеркнул, что многие ветераны не могут получить статус инвалида и соответствующие льготы из-за формулировки «общее заболевание».
Группа также предлагает упростить процедуру получения гражданства для иностранцев со статусом ветерана боевых действий и имеющих государственные награды РФ. Дополнительно предлагается включить в национальный проект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.
Андрей Турчак проинформировал президента о статусе ранее предложенных инициатив, сообщает сайт партии ER.RU. Он уточнил, что в парламенте приняты инициативы, благодаря которым льготы, положенные героям России и СССР, распространяются на членов их семей. Также принят закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия и одобрены поправки, позволяющие семьям погибших участников спецоперации с детьми до 23 лет получать одновременно две пенсии.