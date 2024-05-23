Турчак: Участники спецоперации не будут платить проценты по ипотеке

Рабочая группа также предлагает освободить ветеранов СВО от уплаты процентов по ипотечным кредитам. Сейчас для них действуют кредитные каникулы по всем видам кредитов, кроме ипотечных. Также предлагается освободить их от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, распространяя эту норму и на супруг бойцов.