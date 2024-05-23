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Ученые рассказали, какие деревья росли на Земле 350 миллионов лет назад

Ученые рассказали, какие деревья росли на Земле 350 миллионов лет назад

23 мая 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
Ученые из Канады обнаружили окаменелый образец дерева возрастом 350 миллионов лет. Находка может пролить свет на малоизученную доисторическую эпоху. Необычную форму растения специалисты сравнивают с перевернутым туалетным ершиком.

Экспертам удалось выяснить, что дерево произрастало в эру позднего палеозоя, между 345 и 360 миллионами лет назад. Именно в этот период обитатели водоемов начали выходить на сушу.

Согласно общепринятой теории, в это время крупные лесные растения активно эволюционировали. Многие из представителей древней флоры имели своеобразное строение, но образцы их тканей не сохранились до наших дней, сообщает newkhakasiya.online.

Согласно заявлению биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, растение, обнаруженное в окаменелости, не похоже на другие известные науке виды. Обычно ученые исследуют отдельные части растений или окаменелые стволы, но реконструкция представителя доисторической флоры целиком — возможна далеко не всегда.

Окаменелость вида Sanfordiacaulis densifolia обнаружили на дне работающей каменоломни, расположенной на территории глобального геопарка ЮНЕСКО «Стоунхаммер». В наше время на этой покрытой хвойными и смешанными лесами территории установился континентальный климат, но в доисторические времена здесь были настоящие тропические болота. Рельеф часто изменялся под воздействием движения тектонических плит. Возникали оползни, оставлявшие древнюю растительность под осадочными породами.

Для определения возраста найденного образца эксперты применили метод датировки спор, после чего воссоздали цифровую модель дерева. Диаметр ствола этого представителя древней флоры составлял 15 см, а высота — неполных 3 м. Верхушка растения, напоминающего папоротник, была увенчана 250-ю длинными листьями сложного строения. Скорее всего, благодаря такой форме растение могло получать больше солнечного света под пологом леса. Ученые также полагают, что Sanfordiacaulis densifolia могло переплетаться с другими деревьями для сохранения вертикального положения.

#Общество#Наука#Природа#Деревья#Все материалы авторов
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