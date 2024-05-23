Ученые рассказали, какие деревья росли на Земле 350 миллионов лет назад

Окаменелость вида Sanfordiacaulis densifolia обнаружили на дне работающей каменоломни, расположенной на территории глобального геопарка ЮНЕСКО «Стоунхаммер». В наше время на этой покрытой хвойными и смешанными лесами территории установился континентальный климат, но в доисторические времена здесь были настоящие тропические болота. Рельеф часто изменялся под воздействием движения тектонических плит. Возникали оползни, оставлявшие древнюю растительность под осадочными породами.