В Алтайском крае стартует кампания против продажи ЭСДН и сигарет несовершеннолетним

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Целью программы является борьба с продажей никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, исключение доступа подростков к такой продукции и предотвращение нарушений закона в розничной торговле.
«Спасибо за отказ!» — это обращение ко всем продавцам и взрослым покупателям, которые отказываются участвовать в продаже или передаче несовершеннолетним сигарет и электронных систем доставки никотина (ЭСДН), заботясь о здоровье подростков и соблюдая требования законодательства.
Кампания предусматривает распространение информационных материалов в местах продажи табачных изделий и электронных систем доставки никотина. Кроме этого, в рамках программы будут размещать наружную социальную рекламу и внедрять систему общественного контроля за соблюдением запрета на продажу несовершеннолетним.
Основное внимание будет уделяться предприятиям розничной торговли. В магазинах разместят информационные материалы, для покупателей изготовят стикеры, а для продавцов — памятки и плакаты с призывом соблюдать закон и информацией о штрафах за его нарушение. В распространении материалов будут принимать участие волонтеры Алтайского центра развития добровольчества и регионального отделения «Молодой Гвардии».
На улицах, в общественном транспорте и подъездах жилых домов Алтайского края появятся баннеры и постеры, которые будут напоминать о запрете на продажу сигарет и ЭСДН. О нарушениях жители смогут сообщать через горячую линию по телефону 8-800-234-29-26 или на сайте спасибозаотказ.рф. Информация о кампании будет распространяться среди родителей в школах и молодежных учреждениях, а также на стендах образовательных учреждений и в родительских чатах.
«Кампания „Спасибо за отказ!“ призывает продавцов не продавать, а взрослых не покупать ЭСДН и сигареты подросткам. К сожалению, в последнее время в подростковой и молодежной среде стали особенно популярны электронные сигареты, и, чтобы снизить их потребление, необходимо в первую очередь добиться строгого соблюдения законодательного запрета на продажу такой продукции несовершеннолетним», — говорит исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.
Холдинг «Ромир» провел исследование, результаты которого показали, что 72% подростков, участвовавших в опросе, не сталкивались с отказом продавцов при покупке табачной продукции. При этом 28% подростков, которые курят, обращаются с просьбой купить для них сигареты или ЭСДН ко взрослым.