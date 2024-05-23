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В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО

В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО

23 мая 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Участнику СВО из Екатеринбурга банк повысил платежи за ипотеку. Кредитные каникулы, оформленные перед отъездом закончились, но автоматически не продлились. Мужчина пытался удаленно разобраться с ситуацией, но ничего не получилось.

Житель Екатеринбурга приобрел квартиру в 2021 году, а в 2022 — попал в зону СВО. Ему оформили кредитные каникулы в Сбере и пообещали продлить, но этого не случилось. По словам мужчины, ему был выставлен счет на 484 тысячи рублей. Это сумма помимо основных процентов. При этом несколько месяцев график платежей менялся и продлился срок кредитования на семь лет. Так, с 21,2 тысячи платеж вырос до 251,5 тысячи рублей.

Мужчина отметил, что 2 мая неустойка за просрочку перестала начисляться. Однако стали списываться средства вне даты платежей. В общей сложности за май со счета бойца были списаны 280 тысяч рублей. Платеж снизился до 35,2 тысячи рублей, а срок кредита растянулся еще на 7 лет.

В банке мужчине помочь не смогли. Мама Александра обращалась в отделении, но в урегулировании вопроса ей отказали, пишет Е1.

Екатеринбуржец обратился к депутату Госдумы Максиму Иванову. Он помог разобраться в ситуации и сообщил, что причиной всему стала техническая неполадка. Вопрос удалось урегулировать.

Сам банк принес извинения клиенту.

Напомним, в конце февраля Сбербанк был обвинен в нарушении закона о рекламе. В отношении него было возбуждено дело.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Кредит#Ипотека#Каникулы#Екатеринбург#СВО
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