В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО

Житель Екатеринбурга приобрел квартиру в 2021 году, а в 2022 — попал в зону СВО. Ему оформили кредитные каникулы в Сбере и пообещали продлить, но этого не случилось. По словам мужчины, ему был выставлен счет на 484 тысячи рублей. Это сумма помимо основных процентов. При этом несколько месяцев график платежей менялся и продлился срок кредитования на семь лет. Так, с 21,2 тысячи платеж вырос до 251,5 тысячи рублей.