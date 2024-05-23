tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В «Водоканале» Нижнего Тагила назвали причину грязной воды

В «Водоканале» Нижнего Тагила назвали причину грязной воды

23 мая 2024, 10:07
Фото: 1MI
Сотрудники «Водоканала» в Нижнем Тагиле рассказали, почему из-под крана идет грязная вода.

Грязная вода в городе связана с тем, что в данный момент проводится проверка пожарных гидрантов, рассказал представитель «Водоканала-НТ» Олег Шишкин в эфире «Тагил-ТВ».

Как рассказал Шишкин, при открытии гидранта снижается давление и увеличивается водный поток. В связи с этим окислы выносятся в трубы и остаются на стенках.

Напомним, в Нижнем Тагиле «Водоканал» получил предупреждение из-за выбросов опасных веществ в воздух. Они были выявлены в результате проверки, которая проводилась летом 2023 года.

Читайте также:
В шлеме и в светлое время: правила и запреты катания на сапбордах в Нижнем ТагилеПожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним ТагиломМагнитная буря, акция памяти, разграбленная могила и хорошая музыка в Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Вода#Водоснабжение#ООО "Водоканал-НТ"#Загрязнение#Трубы#Грязная вода#Екатеринбург#Давление
Подпишитесь
Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 09:28
В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО
Сегодня, 08:41
Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам
Сегодня, 08:17
Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви
Сегодня, 07:46
Начальник паспортно-визовой службы задержан в Свердловской области
Сегодня, 07:43
Бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество
Сегодня, 09:30
"