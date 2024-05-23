В «Водоканале» Нижнего Тагила назвали причину грязной воды

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Грязная вода в городе связана с тем, что в данный момент проводится проверка пожарных гидрантов, рассказал представитель «Водоканала-НТ» Олег Шишкин в эфире «Тагил-ТВ».
Как рассказал Шишкин, при открытии гидранта снижается давление и увеличивается водный поток. В связи с этим окислы выносятся в трубы и остаются на стенках.
Напомним, в Нижнем Тагиле «Водоканал» получил предупреждение из-за выбросов опасных веществ в воздух. Они были выявлены в результате проверки, которая проводилась летом 2023 года.