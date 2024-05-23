Вирусолог заявил о слабой защите старых вакцин от штамма коронавируса FLiRT

В течение пандемии было выявлено более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались своим геномом и свойствами. Возбудители альфа, бета, гамма и дельта были очень опасными и приводили к большому числу смертей. Появление омикрона привело к снижению смертности, однако он оказался более заразным, и число зараженных достигло 3,5 миллиона в день, пишет 360.ru.