Вирусолог заявил о слабой защите старых вакцин от штамма коронавируса FLiRT

Posted 23 мая, 15:28
Published 23 мая, 15:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В течение пандемии было выявлено более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались своим геномом и свойствами. Возбудители альфа, бета, гамма и дельта были очень опасными и приводили к большому числу смертей. Появление омикрона привело к снижению смертности, однако он оказался более заразным, и число зараженных достигло 3,5 миллиона в день, пишет 360.ru.
Новый штамм FLiRT, обнаруженный в этом году, менее патогенен, чем омикрон, поэтому рост числа заболевших будет не таким значительным, как в период пандемии. Вакцины, использованные ранее, снизят вероятность тяжелого течения болезни и смерти, но они слабо защитят от заражения новым штаммом коронавируса.