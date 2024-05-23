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Posted 23 мая, 15:28

Published 23 мая, 15:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Вирусолог заявил о слабой защите старых вакцин от штамма коронавируса FLiRT

23 мая 2024, 15:28
В России обнаружили новый штамм коронавируса под названием FLiRT, который является измененной версией омикрона. Однако, по словам вирусолога Анатолия Альтштейна, этот штамм менее опасен и не вызывает серьезных последствий.

В течение пандемии было выявлено более тысячи различных вариантов коронавируса, которые отличались своим геномом и свойствами. Возбудители альфа, бета, гамма и дельта были очень опасными и приводили к большому числу смертей. Появление омикрона привело к снижению смертности, однако он оказался более заразным, и число зараженных достигло 3,5 миллиона в день, пишет 360.ru.

Новый штамм FLiRT, обнаруженный в этом году, менее патогенен, чем омикрон, поэтому рост числа заболевших будет не таким значительным, как в период пандемии. Вакцины, использованные ранее, снизят вероятность тяжелого течения болезни и смерти, но они слабо защитят от заражения новым штаммом коронавируса.

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