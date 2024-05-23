Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В прошлом году туристический бизнес в Турции рассчитывал на визит около 6,7 млн человек из России, однако в итоге получилось почти на миллион меньше. Такая «статическая погрешность» нанесла ощутимый урон турецким отелям, которые недополучили прибыль.
Как отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в комментарии News.ru, турки взвинтили цены практически вдвое: так, тур, который в 2022 году стоит 150 тысяч рублей, в сезоне 2023 года продавался уже за 300-350 тысяч рублей. Неправильная ценовая политика стала причиной того, что россияне начали активно осваивать другие туристические направления, а спрос на Турцию резко упал.
В 2024 году турки провели «работу над ошибками», поэтому этим летом стоит ожидать роста цен не более чем на 5-7%. Причем, по словам Мкртчяна, это затронет в основном дорогие элитные отели, клиенты которых не особо обращают внимание на ценовые колебания.
С точки зрения цены выгоднее отдыхать в мае, отмечает Мкртчян. Например, недельный тур для семьи из двух человек с отдыхом в отеле 5 звезд обойдется примерно в 250 тысяч рублей. В «высокий» сезон в конце лета тот же тур будет стоить уже 350 тысяч рублей. Отель 4 звезды в среднем обойдется той же семье в мае в 200 тысяч рублей (в августе — 300 тысяч рублей).
Виталий Ульянов, директор Vit To Trip, подтверждает, что максимально дешево в Турции можно отдохнуть весной, в апреле–мае, а также в октябре, когда поток туристов снижается. При этом второй вариант предпочтительнее: погода стоит теплая, море ласковое, но нет сильной жары, которая мешает наслаждаться достопримечательностями.
По данным сервиса Туту.ру, семья из трех человек может отдохнуть в Турции в 2024 году по следующим минимальным ценам:
В приведенной таблице минимальный перепад цен в разные месяцы связан с особенностями раннего бронирования. По словам экспертов, если человек заранее знает время своего отпуска, то он может купить путевку, например, на август–сентябрь, практически по ценам июня. Ранее бронирование туров имеет лишь один существенный недостаток: если вы по каким-то причинам не сможете поехать в отпуск, то потеряете практически полную стоимость тура.
Пляжный сезон в Турции официально длится с мая по октябрь.
Кстати, отдыхать в Турции можно круглый год. Многие выбирают зимние месяцы, чтобы просто насладиться красивыми видами, подышать целебным морским воздухом и посетить достопримечательности. Единственный минус внесезонного отдыха здесь, это уровень обслуживания в отелях: сервис может снижаться из-за текущих ремонтов в преддверии нового курортного сезона. Поэтому кое-где не работают бассейны, SPA-салоны и другие услуги.