Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году

С точки зрения цены выгоднее отдыхать в мае, отмечает Мкртчян. Например, недельный тур для семьи из двух человек с отдыхом в отеле 5 звезд обойдется примерно в 250 тысяч рублей. В «высокий» сезон в конце лета тот же тур будет стоить уже 350 тысяч рублей. Отель 4 звезды в среднем обойдется той же семье в мае в 200 тысяч рублей (в августе — 300 тысяч рублей).