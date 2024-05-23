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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Эксперты рассказали свердловчанам о ценах на отдых в Турции в 2024 году

Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году

23 мая 2024, 09:28
Фото: 1MI

Эксперты рассказали свердловчанам о ценах на отдых в Турции в 2024 году

Турция остается одним из любимых мест отдыха для жителей Нижнего Тагила и Свердловской области. Люди ценят хороший сервис, комфортные отели и относительно недорогую стоимость туров. О том, как спланировать поездку, читайте в нашем материале.

В 2023 году Турция потеряла часть туристов из России: работа над ошибками

В прошлом году туристический бизнес в Турции рассчитывал на визит около 6,7 млн человек из России, однако в итоге получилось почти на миллион меньше. Такая «статическая погрешность» нанесла ощутимый урон турецким отелям, которые недополучили прибыль.

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Как отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в комментарии News.ru, турки взвинтили цены практически вдвое: так, тур, который в 2022 году стоит 150 тысяч рублей, в сезоне 2023 года продавался уже за 300-350 тысяч рублей. Неправильная ценовая политика стала причиной того, что россияне начали активно осваивать другие туристические направления, а спрос на Турцию резко упал.

В 2023 году россияне крутили глобус в поисках более дешевых мест для отдыхаВ 2023 году россияне крутили глобус в поисках более дешевых мест для отдыха
В 2023 году россияне крутили глобус в поисках более дешевых мест для отдыха
Фото: 1MI

В 2024 году турки провели «работу над ошибками», поэтому этим летом стоит ожидать роста цен не более чем на 5-7%. Причем, по словам Мкртчяна, это затронет в основном дорогие элитные отели, клиенты которых не особо обращают внимание на ценовые колебания.

Когда выгоднее отдыхать в Турции в 2024 году

С точки зрения цены выгоднее отдыхать в мае, отмечает Мкртчян. Например, недельный тур для семьи из двух человек с отдыхом в отеле 5 звезд обойдется примерно в 250 тысяч рублей. В «высокий» сезон в конце лета тот же тур будет стоить уже 350 тысяч рублей. Отель 4 звезды в среднем обойдется той же семье в мае в 200 тысяч рублей (в августе — 300 тысяч рублей).

Фото: 1MI

Виталий Ульянов, директор Vit To Trip, подтверждает, что максимально дешево в Турции можно отдохнуть весной, в апреле–мае, а также в октябре, когда поток туристов снижается. При этом второй вариант предпочтительнее: погода стоит теплая, море ласковое, но нет сильной жары, которая мешает наслаждаться достопримечательностями.

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Минимальные цены на отдых в Турции в разные месяцы

По данным сервиса Туту.ру, семья из трех человек может отдохнуть в Турции в 2024 году по следующим минимальным ценам:

  • В мае (вылет 25-31 числа и Екатеринбурга) стоимость тура в Кемер начинается от 113 тысяч рублей, Мармарис — 116 тысяч рублей, Стамбул — 117 тысяч рублей. Анталию — от 123 тысяч рублей (отели 2 и 3 звезды, но можно найти варианты в той же ценовой категории и в четырехзвездочных отелях);
  • В июне стоимость тура с вылетом из Екатеринбурга начинается от 135 тысяч рублей (Стамбул, Кемер). Алания — 136 тысяч. Чуть подороже обойдется отдых в Мармарисе — самый доступный вариант предлагают за 152 тысячи;
  • В июле ценовые предложения в категории 2 и 3 звезды начинаются от 139 тысяч рублей (Алания, Сиде, Кемер), 4 звезды — от 144 тысяч рублей;
  • В августе отель в категории 3 звезды сейчас можно забронировать от 140 тысяч рублей (Кемер). В Алании — от 144 тысяч рублей;
  • В сентябре вариант в отеле 3 звезды можно забронировать от 137 тысяч рублей;
Бронировать туры в Турцию выгоднее за 2-3 месяцаБронировать туры в Турцию выгоднее за 2-3 месяца
Бронировать туры в Турцию выгоднее за 2-3 месяца
Фото: 1MI

В приведенной таблице минимальный перепад цен в разные месяцы связан с особенностями раннего бронирования. По словам экспертов, если человек заранее знает время своего отпуска, то он может купить путевку, например, на август–сентябрь, практически по ценам июня. Ранее бронирование туров имеет лишь один существенный недостаток: если вы по каким-то причинам не сможете поехать в отпуск, то потеряете практически полную стоимость тура.

Когда комфортнее всего отдыхать в Турции

Пляжный сезон в Турции официально длится с мая по октябрь.

  • В мае средняя дневная температура составляет +27 градусов, ночью +16. Температура воды в море +20.
  • В июне днем воздух прогревается до +33 градусов, ночью до +21. Температура воды +23 градуса.
  • В июле средняя дневная температура составляет примерно +35 градусов, ночная +23. температура воды +26 градусов.
  • Август, по мнению туристов, самый жаркий и некомфортный для отдыха в Турции месяц. Дневные температуры зашкаливают: + 38 градусов. Ночью +23. Море больше похоже на парное молоко: +28 градусов.
  • В сентябре отдыхать намного комфортнее: дневные температуры составляют +32 градуса, ночью тоже становится прохладнее (+20). Море остывает до +26 градусов.
  • В октябре дневные и ночные температуры идентичны майским, а вот море намного теплее — +25 градусов.

Кстати, отдыхать в Турции можно круглый год. Многие выбирают зимние месяцы, чтобы просто насладиться красивыми видами, подышать целебным морским воздухом и посетить достопримечательности. Единственный минус внесезонного отдыха здесь, это уровень обслуживания в отелях: сервис может снижаться из-за текущих ремонтов в преддверии нового курортного сезона. Поэтому кое-где не работают бассейны, SPA-салоны и другие услуги.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Цены#Отдых#Свердловская область#Туризм#Турция#Туры#Екатеринбург
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