Задержан еще один экс-милиционер в Екатеринбурге по делу о тройном убийстве

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
По словам очевидца, Семенюк сейчас сотрудничает со следствием, а также подписал досудебное соглашение. Известно, что в банде состояло пять человек, пишет Ура.ру.
Задержанного отправили под стражу до 18 июня 2024 года. Также в СИЗО отправили других членов группировки: Владислава Соболя — до 2 июня, Анучи и Котик — до 17 июля. Еще одному задержанному — Олегу Гирфанову — меру пресечения пока не избрали.
Вместе с Семенюком был задержан и Олег Анучин. Он не работал в правоохранительных органах и, предположительно, был водителем. Также у него была своя автомастерская.
Напомним, по делу о тройном убийстве задержали Владислава Соболя, который ранее возглавлял отдел по борьбе с наркотиками.