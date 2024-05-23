Задержан еще один экс-милиционер в Екатеринбурге по делу о тройном убийстве

Задержанного отправили под стражу до 18 июня 2024 года. Также в СИЗО отправили других членов группировки: Владислава Соболя — до 2 июня, Анучи и Котик — до 17 июля. Еще одному задержанному — Олегу Гирфанову — меру пресечения пока не избрали.