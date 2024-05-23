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Задержан еще один экс-милиционер в Екатеринбурге по делу о тройном убийстве

Задержан еще один экс-милиционер в Екатеринбурге по делу о тройном убийстве

23 мая 2024, 04:48
Фото: 1MI
По делу банды бывших милиционеров в Екатеринбурге, обвиняемых в тройном убийстве, задержали еще одного экс-сотрудника правоохранительных органов Владимира Семенюка.

По словам очевидца, Семенюк сейчас сотрудничает со следствием, а также подписал досудебное соглашение. Известно, что в банде состояло пять человек, пишет Ура.ру.

Задержанного отправили под стражу до 18 июня 2024 года. Также в СИЗО отправили других членов группировки: Владислава Соболя — до 2 июня, Анучи и Котик — до 17 июля. Еще одному задержанному — Олегу Гирфанову — меру пресечения пока не избрали.

Вместе с Семенюком был задержан и Олег Анучин. Он не работал в правоохранительных органах и, предположительно, был водителем. Также у него была своя автомастерская.

Напомним, по делу о тройном убийстве задержали Владислава Соболя, который ранее возглавлял отдел по борьбе с наркотиками.

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