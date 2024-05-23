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Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам

Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам

23 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 39-летний мужчина отдал мошенникам 270 тысяч рублей, думая, что общается с сотрудниками Госфинмониторинга и «Госуслуг».

Сначала тагильчанину позвонил неизвестный, назвавшись сотрудником «Госуслуг» и рассказал, что его аккаунт заблокирован из-за входа со стороннего устройства и скачивания личных данных, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Затем с ним связался «сотрудник» Госфинмониторинга и рассказал, что на него пытаются взять кредит. Для этого ему нужно отправить все свои средства на другой счет. Мужчина, поверив злоумышленникам, отдал им деньги, которые у него были на кредитных картах.

После этого горожанин сообразил, что его обманули и написал заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина отдала аферистам 1,2 миллиона рублей.

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