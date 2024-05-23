Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам

Затем с ним связался «сотрудник» Госфинмониторинга и рассказал, что на него пытаются взять кредит. Для этого ему нужно отправить все свои средства на другой счет. Мужчина, поверив злоумышленникам, отдал им деньги, которые у него были на кредитных картах.