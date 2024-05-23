Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Сначала тагильчанину позвонил неизвестный, назвавшись сотрудником «Госуслуг» и рассказал, что его аккаунт заблокирован из-за входа со стороннего устройства и скачивания личных данных, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Затем с ним связался «сотрудник» Госфинмониторинга и рассказал, что на него пытаются взять кредит. Для этого ему нужно отправить все свои средства на другой счет. Мужчина, поверив злоумышленникам, отдал им деньги, которые у него были на кредитных картах.
После этого горожанин сообразил, что его обманули и написал заявление в правоохранительные органы.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина отдала аферистам 1,2 миллиона рублей.