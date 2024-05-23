Житель Свердловской области скрывает свою дочь от матери

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Девочка может сейчас быть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и других региональных городах, рассказали в пресс-службе судебных приставов.
В отношении свердловчанина, похитившего ребенка, возбуждено дело. Его объявили в розыск, так как его нынешнее местонахождение тоже неизвестно.
Напомним, житель Екатеринбурга похитил у экс-супруги сына, с которым она переехала в Ростов-на-Дону. Вскоре правоохранительные органы сумели найти ребенка и вернули его матери. Как оказалось, все это время отец прятал мальчика у своих родственников.