tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Девочку из Свердловской области объявили в розыск

Житель Свердловской области скрывает свою дочь от матери

23 мая 2024, 05:57
Фото: 1MI

Девочку из Свердловской области объявили в розыск

В Свердловской области мужчина спрятал в неизвестном месте свою дочь и не отдает ее матери.

Девочка может сейчас быть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и других региональных городах, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Фото: ГУФССП по Свердловской области

В отношении свердловчанина, похитившего ребенка, возбуждено дело. Его объявили в розыск, так как его нынешнее местонахождение тоже неизвестно.

Напомним, житель Екатеринбурга похитил у экс-супруги сына, с которым она переехала в Ростов-на-Дону. Вскоре правоохранительные органы сумели найти ребенка и вернули его матери. Как оказалось, все это время отец прятал мальчика у своих родственников.

В Сысерти мужчина спрятался от приставов в собачьей будке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать ударила дочь кочергой в поселке Билимбай в Свердловской областиВ поселке под Нижним Тагилом женщина попала под квадроцикл и погиблаПятеро детей погибли во время пожаров в Свердловской области с начала 2024 года
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Суд#Дочь#ЧП#Приставы#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Чем подкормить клубнику весной в Свердловской области: три важных этапа
Вчера, 13:04
Швабра, Каспер и Арчи: «Ангельские псы» порадовали детей-инвалидов в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:18
Нужны рабочие: в Новой Ляле собираются открыть новый исправцентр для осужденных
Вчера, 13:22
На Красноармейской в Тагиле началось благоустройство двора по федеральной программе
Вчера, 15:15
Лучший загородный детский лагерь региона построят в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:48
«Жизньмарт» в Екатеринбурге после отравлений изымает с полок ряд продуктов: список
Вчера, 16:20
"