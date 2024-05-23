Житель Свердловской области скрывает свою дочь от матери

Напомним, житель Екатеринбурга похитил у экс-супруги сына, с которым она переехала в Ростов-на-Дону. Вскоре правоохранительные органы сумели найти ребенка и вернули его матери. Как оказалось, все это время отец прятал мальчика у своих родственников.